☆調整済みですぐにカービング☆

LOST サーフスケート CX系/ carver YOW セクター9

すぐ乗れるベストベストコンディションに調整したサーフスケート!

リバースキングピントラック&カービングに最適な柔らかめのウィール の組み合わせの超ハイスペックなコンプリートです。

サーフィンのイメトレや

スラロームなどにバッチリ!

デッキはZ-FLEXのDENNIS"PolarBear"AGNEW R.I.P.

デッキだけでも大変貴重で価値のある物です。

リバースキングピンのトラックは、旋回性能が優れていて、高速クルーズでもハイスピードなプッシュでも安定したトラックです。

サーフィンのレールワーク、特ににボトムターン、ラウンドハウスカットバック、スノーボードのカービングターンそのまんまな感じです

出品前にベアリング回りもメンテナンスしましたのでウィールの回転も絶好調! 超スムースです。

また、ウィールウェルもバッチリありますのでカービングの際、ガッチリ踏み込んだ時にウィールバイトしないので安心して踏み込めます。

ビスなども一通り新品交換済み。気持ち良く乗って頂けます。

サーフィンのレールワーク、スノーボードのカービングを

イメージ出来ると思いますので

サーファーの方のイメトレ、スノーボーダーのオフトレにぜひ!

【デッキサイズ】

長さ 27インチ(約68.5㎝)

幅 10インチ(約25.4㎝)

ホィールベース 14.25インチ

【ウィールスペック】

サイズ 64mm

硬さ 78a(柔らかめでサーフスケートに最適です)

■関連商品■

スケートボード他にもあります(^^)。下記タグ内を是非ご覧下さい♪

#chinnen1173スケートボード

#ロングスケートボード

#ロンスケ

#スケボー

商品の情報 ブランド ドッグタウン 商品の状態 傷や汚れあり

