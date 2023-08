【2022秋冬新作】 NIKE　ナイキ　エアマックス97ウルトラ スニーカー

エアマックス97派生モデル

シルバーに次ぐ人気カラー、スタイリッシュで美しいフォルムになっていると思います!

国内正規サイズは26cmです!

箱に少々凹み等がございますm(__)m

エアマックス90 95 270 360 720 ヴェイパー フライニット エアフォース1 エアジョーダン1 ブラック ホワイト シルバー ゴールド ダンク DUNK

他のサイズ等はコチラ↓

#ぴぃAIRMAX

#ぴぃ26

16980

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

