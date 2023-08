超人気の IENA タイプライターティアードスカート ロングスカート

IENA タイプライターティアードスカート

サイズ 36 ブラック

試着のみ新品未使用(値札は外しました。)

履く機会がないのでお譲りします。

ポリエステル100%のタイプライター素材を使用したフェミニンなティアードスカート。

足首が見える丈感と、すっきりとしたシルエットがポイントです。

裾の細かい切り替えで、フェミニン になりすぎない様なポイントをプラスしました。

シャツ地の様な見え方ですが、軽くハリがあり着心地もよくさらっとした質感なので、ニット やコートのとの相性が良いです。

**********************

透け感:なし

裏地:あり(裾まで)

伸縮性:なし

光沢感:ややあり

生地の厚さ: 普通

**********************

ベイクルーズ

BAYCREW'S

IENA

JOURNAL STANDARD

EDIFICE

Spick and Span

searoomlynn

todayful

ungrid

CREDONA

AMERI

shinzone

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

