御覧いただき誠にありがとうございます^ ^

elsa esturgie Made in France

エルザエストロジー

袖シースルーシルク素材のフランス製のワンピースになります^ - ^

IENAにて購入

【elsa esturgie / エルザ エストロジー】

パリ在住のデザイナーElsa Esturgieによるブランド。

1996年に初めて自身のコレクションを発表し、翌年にフランスの権威あるファッション賞でもあるANDAM Fashion Awardを受賞しました。

素材の特徴からインスピレーションを受け、コットン、シルク、ウールなどの天然素材が使用されています。

その世界観は詩的で、現代の流行に左右されない、ミニマルかつ繊細なコレクションです。

定価47,000円税抜

サイズ36

着丈約100㌢

身幅約58㌢

肩幅約63㌢

袖丈約41㌢

両サイドポケットあり

ウエスト部分紐ベルト付き

フランス製

色キナリ系✖︎ベージュ系

品質表示は、画像を御確認下さい♪

目立つ汚れや使用感など余りなく綺麗ですが、古着になりますので細かい箇所など気になるデリケートな方は、御遠慮下さい。

#kinotreeアパレル

#エルザエストロジー

#フランス製ワンピース

#アーツアンドサイエンス

#elsaesturgie

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

