〈商品説明〉

ナネットレポー の レース コートです。

すべて閉めて、インナーを着用すれば ワンピースとしてもお使いいただける、2way タイプのお品です。

透け感が美しく、とても高級感のあるレースです。

上品な丈感で、裾に向かって程よく広がる フレアワンピースでございます。

裾付近のドレープか素敵です♡

襟元は開け具合によって、印象が変わりパーティシーンにもお使いいただけるお品でございます◎

当方は手持ちのインナーと合わせて結婚式にて、ワンピースとして着用いたしました。

⚠️インナー等付属品はございません

透け感:あり

伸縮性:多少あり

光沢感:なし

裏地:なし

ケア:ドライクリーニング

〈サイズ〉レディース 4

▶︎Mサイズ相当

⦅平置き⦆

肩幅:㎝

身幅:㎝

ウエスト:㎝

ヒップ:㎝

袖丈:㎝

着丈:㎝

※素人の採寸です

⚠️後ほど追記いたしますそちらを

ご覧いただいた後にご購入くださいませ

コメントいただきましたら

優先して計測させていただきます

〈カラー〉

ブラック

(枚目が実物に一番近いお色です)

〈状態〉

2,3回着用のお品です。

多少の使用感はありますが、目立つキズやヨゴレはありません。

ドライクリーニング用の洗剤にて、自宅クリーニング済みです。

お写真をご覧の上、ご購入ください。

●コンパクト梱包にご理解ください

⚠️出品中のお品は全て、百貨店、路面店店舗、大手リサイクルショップのいずれかで購入した正規品です。

2次会

結婚式

パーティ

お食事会

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナネットレポー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

