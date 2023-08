フィギュア種類···スケールフィギュア

五等分の花嫁

全てコトブキヤ にて購入

5体セット

特典付き

新品未開封

バラ売り不可

全て新品未開封品になります。

ビニールからも出していません。

暗所にて保管してました。

三玖のビニールは開いてますが、

商品自体は新品未開封です。

他の商品とのまとめ買いでも

値下げさせて頂きます。

他サイトにも出品していますので、

予告なく削除する場合があります。

ご了承ください。

中野一花

中野二乃

中野三玖

中野四葉

中野五月

五等分の花嫁展

商品の情報 ブランド コトブキヤ 商品の状態 新品、未使用

