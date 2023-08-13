【送料込】 Miko様専用です。お値下げ中⭐︎ ohga ポワン半袖　ブラック シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

ohgaポワン半袖のブラックです。

リグリーム プリーツペプラムトップス ネイビーS

ポップアップで購入しました。

※正規品※タグ付き CLANE MESH FORM SLEEVE BLOUSE



IENA ノースリーブレースブラウス タグ付き

着用しようとしてきましたが似合わず、何度か試着してみたものの似合わず…。

5/19までの限定出品 最終価格【新品タグ付き】セブンテン ツイード刺繍トップス

出番が無さそうなので新しいうちにどなたか着てくださる方にお譲りしたいと思います。

ベスト ブラウス2点セット



ミズイロインド 新品未使用

一度、試着だけの着用です。

ミナペルホネン タックプルオーバー タンバリン



【新品タグ付】手洗い可 TOMORROWLAND 半袖ブラウス¥18,700

タグは切ってますが、ご希望であれば同封します。

パフスリーブフリルトリムコットンブラウス 36

小さく畳んで発送予定です。

【新品タグ付き】マリメッコ花柄ブラウス



マリン刺繍ポンチョトップ グレースコンチネンタル

#ohga

ヨーコチャン バックフリルブラウス

#ポワン

新品 未使用 スキューバポロ

#ポワン半袖

希少•完売品【ギャザー＆オーバーサイズ】キャピタル／ボリュームシャツ•ブラウス



CELINE トップス

カラー···ブラック

未使用☆Theory★フリルブラウス

袖丈···半袖

❁ピンクハウス❁襟付き半袖ブラウス ピコフリル 薄ピンク リボン フリル 古着

柄・デザイン···無地

ころり様

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

ohgaポワン半袖のブラックです。ポップアップで購入しました。着用しようとしてきましたが似合わず、何度か試着してみたものの似合わず…。出番が無さそうなので新しいうちにどなたか着てくださる方にお譲りしたいと思います。一度、試着だけの着用です。タグは切ってますが、ご希望であれば同封します。小さく畳んで発送予定です。#ohga#ポワン#ポワン半袖カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

リバティ サンリオコラボブラウス サイズ46【IENA】バンドカラーリネンドルマンシャツブラウス 半袖ミッキー様専用 IENA タグあり ヴィンテージワッシャーブラウスDrawer 購入インポートブラウスエルメスHERMES シャツ ベスト 総柄 ジレ ベルト 38 シルク