※価格と品質には、同業に負けない自信をもってます!ですから、生産工場も分かる品質表示も画像にいれてます。

ピンク・ブルー2枚組!軽くて快適・ハイブリッド機能高級羽毛肌掛け布団(新品)



綿布団 150✖️210 合掛布団 3枚セット

※ほぼ全国統一で、6月以後から羽毛原料高騰のため、製造工場からの仕入価格が3500円(肌掛け)〜8300円(冬用掛)の大幅値上げになります!

【kako様専用】【2枚目】 西川 最高級挽き真綿布団 絹100% 美品

お安く手に入る今が最大のチャンスです。

2セット 2セット西川 羽毛掛けふとん(肌掛け) 150×210cm(SL)



ヒツジのいらないかけ布団 アイス・ブレイク ZERO セミダブル

※安い肌掛け布団は、コストを抑える為ダウン比率も低く、羽毛採取後の洗浄不足により、ニオイ

新品☆バーバリーパイルブラン2P

がします。

〇※後右1017 BURBERRY バーバリー 純毛毛布 BB-001 BE



カシウェア ブランケット 137×187cm シングル 大判 ピンク

※ダウン比率の低いお布団は、フェザーが多く入ってるので、生地を突刺しチクチクしたりします。

ラルフローレン ブランケット ホワイト ネイビー セット



アライヴン たインヴェル布団リチャージ シングルサイズ



トゥルースリーパー ライト3.5 コストコ

※当羽毛は、ダウン比率も高めで、洗浄後にニオイ分解酵素をコーティングしており、クォリティ高いダウンケットとなります!

羽毛布団 ダブル ホワイトダック90% 日本製 エクセルゴールド



羽毛布団 ダブル ハンガリー産ホワイトマザーグース プレミアムゴールド 大増量



ヒポポタマス ガーゼケット サングリア

エクセルゴールドラベル付!

ラルフローレン ブラケット 毛布

※ダウンパワー350dp以上400dp未満。

新品 未使用 ベアフットドリームス ブランケット B503 グラファイト



トゥルースリーパー ホオンテック掛け布団 ダブルロング ショップジャパン

超軽量なので、真夏のエアコン使用時も快適。

玉繭シルク100% 肌布団 (イギリス製) シルク混Wガーゼキルトケット付き

大手メーカー傑作コラボ、肌掛け布団!

ひな壇毛布&敷きパット



ムートン 座布団

本商品は、衛生・快適をもとに各大手メーカーの傑作を融合させた、高品質な肌掛け布団です!

マニフレックス エルゴ・トッパー エルゴトッパー セミダブル



フランシュリッペ 新品未使用 ブランケット タオル ひざ掛け



2枚セット【シビラ】羽毛布団(150×210)(フローレス)ベージュ グリーン

※例えば、お車の洗車も水洗いのみから、コーティング加工まで金額に応じて質もかわり長持ち度も変わってきます。

ニトリ Nブレス 高通気敷布団シングル



手引き純真綿肌掛けふとん

※本商品の羽毛は、洗浄後に人口酵素を結合し、高い消臭効果と雑菌の増殖を防ぐ加工を施してます!

羽毛布団 セミダブルSD (CIL5つ星)日本製

『デオパワー』(ダイワボウと信州大学の共同開発)

最終価格です!希少生地シルク混・光沢、やわらか高級羽毛肌掛布団シングル



ラルフローレン ポロベア ブランケット 毛布 布団 新品 未使用

※側生地にも、シキボウの抗菌消臭加工により雑菌の増殖を抑え消臭効果も発揮。SEKの安全性テストもクリアした高級加工生地を使用してます。

Radyマルチ毛布



最高級本麻ふとん



ニッケ毛布 カシミヤ100%

サイズ 150cm ☓ 210cm シングルサイズ

西川リビング 本麻敷きパッド S



ダウンケット シングル ポーランド産ホワイトダウン プレミアムゴールド 日本製

カラー ピンク・ブルー各1枚ずつ

掛布団 ダブル 2枚合わせ ダクロン フレッシュ オールシーズン 日本製



羽毛布団 シングル ハンガリー産ホワイトマザーグース プレミアム sk6492P

詰め物 ホワイトダウン 90%(デオパワー加工)

限定品POLAオルガヘキササーキュラップメンテナンスシャーリングケット

フェザー 10%(デオパワー加工)

婚礼布団 敷布団



【新品】西川の防ダニ加工羽毛ふとん SL シングルロング



京都西川 ダブル掛け布団 肌かけ カバーつき ブルー 青 ダウン フェザー

詰め物の量 0.3 kg

ラルフローレン シングルサイズ タオルケット



ピンク・ブルー2枚組!軽くて快適・ハイブリッド機能高級羽毛肌掛け布団(新品)

8箇所カバー取りつけフック付

綿布団 150✖️210 合掛布団 3枚セット



【kako様専用】【2枚目】 西川 最高級挽き真綿布団 絹100% 美品



2セット 2セット西川 羽毛掛けふとん(肌掛け) 150×210cm(SL)

側生地 ポリエステル85%(SEK抗菌消臭加工)

ヒツジのいらないかけ布団 アイス・ブレイク ZERO セミダブル

綿 15%(SEK抗菌防臭加工)

新品☆バーバリーパイルブラン2P



〇※後右1017 BURBERRY バーバリー 純毛毛布 BB-001 BE



カシウェア ブランケット 137×187cm シングル 大判 ピンク

日本製

ラルフローレン ブランケット ホワイト ネイビー セット



アライヴン たインヴェル布団リチャージ シングルサイズ



トゥルースリーパー ライト3.5 コストコ

※エクセルゴールドラベル付なのでふんわり感充実

羽毛布団 ダブル ホワイトダック90% 日本製 エクセルゴールド



羽毛布団 ダブル ハンガリー産ホワイトマザーグース プレミアムゴールド 大増量

※羽毛・側生地共にクリーニング等されても効果は落ちません!

ヒポポタマス ガーゼケット サングリア



ラルフローレン ブラケット 毛布

※むしろ常時衛生的なので、アレルゲン物質を寄せ付けず長期間、気持ち良く快適、清潔に過ごせます!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

