made in Italy、タグ付き、ルカ・オッセンドライバーによるLANVINのファーストライン14SSメンズのものです。画像のモデル着用のものと同型です。

上質なコットン素材を用いた春夏物のジャケットです。フロントは3つボタンで裏地は総裏地、センターベント、袖は本切羽のつくりです。

Vゾーン狭めのノッチドナローラペルで、細身のきれいなシルエットです。

表記サイズ

44

採寸値

肩幅41cm、身幅44cm、着丈66.5cm、袖丈62cm

(若干の誤差はご容赦ください。)

色

ペールブルー

素材

コットン100%、裏地:キュプラ100%

状態

A:目立った汚れやダメージのない非常にきれいな状態です。

※状態評価について

S:新品、未使用品

A:USED美品。目立った汚れやダメージのない非常に良い状態

B:一般的なUSED商品。多少使用感や小キズ等のある状態

C:使用感の目立つUSED商品。もしくは目に付く汚れやダメージがある状態

D:大きな難有りの商品。ダメージや汚れでそのままでは着用に問題があると思われる状態

上記の状態評価内の理由による返品はお受けできませんのでご了承お願います。

カラー...ブルー

柄・デザイン...無地

素材...コットン

アウター形...シングル

フード...フードなし

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ランバン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ランバン 商品の状態 未使用に近い

