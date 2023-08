condition(D)※当方での基準にて表記させて頂いております。

(S) デッドストックもしくは新品

(A) 使用感や目立つダメージ等が無い美品

(B) 使用感はあるが比較的良好な状態

(C) 着用に問題は無いが軽度なダメージorシミ有り

(D) 大きく目立つダメージや破れ、シミ有り

(E) ジャンク品

※特記事項:着用感、スレ、アタリ、ペンキ飛び、リペア、汚れ、ボタン錆び有り。その他目立ったダメージ等無く古着らしいとても良い雰囲気に仕上がってます。

size…無し(36inch程度)

ウエスト45(全てcm)

股上34

股下65(股上が深いのでそこまで短くは感じないと思います。)

裾幅25

※平置き採寸、多少の誤差はご了承下さい。

brand…CAN’T BUST’EM/キャントバステム

material...コットン

Color...インディゴ

※お使いのモニターや環境によって色彩が異なる場合が御座いますので、予めご理解の程宜しくお願いします。

comment...40年代、USA製、人気のキャントバステム。フリスコが多いですがこちらはロガーデニムになります。

UFOチベット、股リベ、サスペンダーボタン付き。

ペインターの様に薄手ではなく、しっかりしたオンスなので通年使えます。

サスペンダーで吊って履くとまた違った雰囲気になって良いかと。

Levi’sやLeeとは違う良さがあるデニムです。

是非ご検討下さい。

↓↓↓プロフィール&SALE情報↓↓↓

☑︎メンズ専用

→ #Ricoclothingmens

☑︎各種特典割り有

お得な情報を『プロフィール欄』に纏めて掲載しております。またゲリライベントやスペシャルアイテムの販売等も定期的に行ってまいりますので、是非チェック&フォローお願い致します。

→→ #Ricoclothing ←←

当アカウントはメンズ&レディースのブランド、80年代〜90年代のグッドレギュラー、70年代以前のヴィンテージ等からミリタリー、ワーク、スポーツ、アウトドア、ストリート、モード、アメリカ、ヨーロッパ等の厳選した古着を展開しております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

