超美品 Retina MacBook Air 13 2018 Core i5 AppleSSD 256G

★商品状態★

動作良好です。

外見は非常にキレイで、超美品です。

中古超美品、液晶は傷なく、発色も大変綺麗な状態です。

コーティング剥もありません。

アクティベーションロック解除済み。

年数が経っているため、細かい傷などがあります場合はご容赦下さい。

完璧な状態を求める方はご入札をご遠慮下さい。

メーカー名: Apple

型番: Retina MacBook Air A1932 2018 ゴールド

CPU: 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz)

メモリ: 8G LPDDR3-2133MHz

ストレージ: AppleSSD 256G

グラフィック: Intel UHD Graphics 617 1536MB

画面サイズ: Retina 13.3型ワイド

Wifi: Wifi内蔵

Webカメラ: カメラ内蔵

Touch ID: あり

キーボード: 日本語配列 (JIS KEY)

OSバージョン: macOS Ventura 13

Windows: Windows 11 Pro 64bit

最新のmacOS VenturaとWindows 11 Proを搭載し、Mac Office & Win Officeインストール済みです。Word、Excel、Powerpointなどすぐにお使い頂けます。 Mac仮想マシンの下に、Windows 11 Proインストール済み、 macとwindowsは同時に使用できます。便利でスピーディーにMacの下でWindowsアプリをお楽しみ頂けます。Windows 11、Officeこれらは全て認証済みです。

Mac Office 2021 / Windows Office Plus 2021

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

One Drive

Office認証済みですので、安心してお使い頂けます。

永久使用版になりますので月額使用料はかかりません。

★付属品★

本体

Apple ACアダプター

バッテリー状態: 充放電回数 153 回

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

