BLACKTAILORやURKOOLやEPTMやLAKENZIEを現地価格で出品中

RIZIN FIGHTING FEDERATION(日本の総合格闘技団体 ライジン・ファイティング・フェデレーション)で、平本蓮氏が、入場シーンとプライベート私服で着用愛用中のカラー違い‼︎

ブランドmnml

商品名CARGO DRAWCORD PANTS

膝から足首にかけて細くなる太腿までのリラックスしたフィット感で、膝にガゼットがあり、コットン98%,スパンデックス2%を仕様し、ウエストは、ゴム仕様で、サボタンカーゴポケット装着、裾はジップ搭載で、後ろはボタンポケットが2つあり、ストレッチ入りで着用のストレスを軽減され履き心地抜群の一本

状態→新品未使用未試着吊り下げタグ有

メーカー側サイズ規定参考目安

身長160cm〜170cm(50kg〜55kg)【XS】

身長170cm〜180cm(55kg〜65kg)【SorM】

【XS】

ウエスト約72cm

股上約27.5cm

股下約74.5cm

腿幅約26.5cm

裾幅約13cm

mnml (ミニマル)日本総代理店と契約を結ぶ正規販売店となりmnml.japanが定められている設定価格

OFF-WHITE オフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)コーデやFEAR OF GOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)やCactus Jack カクタスジャックフルコーデやTRAVIS SCOT ×NIKE AIR JORDAN 1 LOW(トラビス・スコット・ナイキ・エア・ジョーダン・1・ロー スニーカースタイルあわせやすい

リック オウエンス(Rick Owens)のDRKSHDWダークシャドウコーデには?LHP 取扱DANKE SCHON 人気YouTuber平本蓮や jp the wavyも愛用ブランドやSAINT MICHAEL(セント マイケル)READYMADE最新コーデにしてる方にもバッチリ、gallery deptギャラリーデプトやCactus Plant Flea Market CPFMの魅力なコーデや自身がプロデューサーを務めるアパレルブランド・AMNJX(あまのじゃく)を創設し、定期的にポップアップも開催しているブランドとも相性バッチリ!!

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ミニマル 商品の状態 新品、未使用

