最安価格 激レア『ヒスガールバックプリント』スウェット スウェット

⚠️1枚目の写真は背面になります。

イタリア製【Maison Margiela】エルボーパッチ スウェット 46



カラーは霜降りのグレー。

サイズ表記はM

【平置き測定】肩幅54センチ 身幅50センチ 着丈65センチ

素材コットン100%

⚠️着用回数などは質問されても分かりません。 古着にご理解のある方以外で《新品のような状態をお求めの方》は絶対にご購入はご遠慮ください。

トラブルの原因になります。 商品についての質問はご購入前にしていただき、納得されてからご購入よろしくお願いいたします。

他にもメンズ、レディースの衣料品、雑貨など取り扱っております↓ #駄Tシャツ #駄アウトドア #駄スポーツ #駄mウェア #駄wウェア #駄スニーカー #駄ハンカチ #駄バッグ #駄下着 #駄服飾雑貨 #駄雑貨

●ご購入前に商品情報及びプロフィールをお読みください。

●ご購入前に在庫確認をよろしくお願いします。

●自宅保管品にご理解いただける方だけご購入をご検討ください。

●こちらの商品はお値下げは考えておりません。値下げ待ちのいいねをされるより早めの購入をお薦めします。

●尚、購入する意思をメッセージされてから、なんの通達も無しに放置される方のお取引は白紙に戻させていただきます。

#ヒステリックグラマー

#ヒステリックグラマースウェット

#90年代

#駄mウェア

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

