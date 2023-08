●ご覧いただき誠にありがとうございます。

●商品名

●商品名

●カラー

インディゴ

●point

希少!

入手困難!

Nike ACG x Supreme ヘリテージ86キャップ (Supreme Nike ACG Denim 6-Panel )

シュプリーム ナイキ ACG デニム 6パネル になります。

後ろに備えたアジャスターでサイズ調節が可能。

●USED

全体に若干の使用感あります!

特に大きく目立つ汚れ、傷はなくまだまだご使用可能なお品です。

小傷、小さい汚れがある商品になっております!

ご理解、了承宜しくお願い致します。

●古着、トレンドアイテム、など数多く出品しておりますので #1216Shop ご覧下さいませ!

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

