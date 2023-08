2022超人気 なな 様 専用ページ アイドル

REIRIEペンライト

⭕️2本セット⭕️

【新品未開封】

『【送料無料】REIRIEペンライト オンラインショップ限定チェキセット(※ランチェキ付属無し)』

商品内容:ペンライト本体 / ストラップ

ヘッド部分は、ハートのようなぷっくりした耳がポイントのうさぎモチーフ!

ほんのり乳白色にラメ入り&中央のロゴは立体的で光っていなくてもかわいいデザインです。

持ち手部分には、シンプルなREIRIEの文字をプリントしています。

持ち手下部にストラップホール有り!セットのストラップはもちろん、お手持ちのストラップをつけても◎

セットのストラップはREIRIEが描いたうさぎイラストをプリントしています☆

点灯色:白→ピンク→水色

サイズ

本体縦:約22cm

本体横:約9cm

ストラップ全長:約21cm

REIRIE れいりえ

金子理江 黒宮れい

LADYBABY LADY BABY

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

