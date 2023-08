☆ブランド

All Sport オールスポーツ

☆年式

2001年

☆特徴

Styx=スティクスの2001年ツアーTシャツ。

オールスポーツボディのXXLビッグサイズです!

クールなデザインがカッコいいです!

☆実寸

XXL

肩幅:65cm

身幅:68cm

袖下:17cm

着丈:72cm

☆状態

全体に使用感があります。

古着慣れされている方なら問題無く着用出来るコンディションだと思います。

気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...ブラック

袖丈...半袖

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

