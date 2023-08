○アイテム

○サイズ

Mサイズ(相当)

肩幅43cm

身幅53cm

袖丈61cm

着丈57cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷汚れはなく状態良好です◎

○カラー

ブラック

黒

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

○素材

ポリエステル100%

中綿

ダウン 90%

フェザー 10%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

B-7000

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ティーエムティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

