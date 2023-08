柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

【完売モデル Paneled】SUPREME シュプリーム トラックジャケット

季節感···春、秋、冬

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フォロー割あります。

詳しくはプロフィールを確認して下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※早い者勝ち!!

※週末SALE

■商品名

【早い者勝ち】希少 激レア supreme コーチジャケット 総柄 ナイロンジャケット

■サイズ

Lサイズ

肩幅51

着丈76

身幅55

袖丈65

■状態

目立った傷等なし

■発送

2〜3日での発送を努力します。

できる限り丁寧にな発送を心がけますが

あくまで簡易的な発送となりまるので

ご了承下さい。

■備考

即完売になるsupremeの総柄コーチジャケットです。

作りは比較的薄めなので春以降にも使用していただけます。

すぐになくなるとおもうので早めの検討をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

