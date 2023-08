即購入大歓迎

PlayStation®Vita PCH-2000 本体

値下げ交渉不可

動作確認済み

[商品状態]

画面:傷なし

背面パネル:写真には写りづらい細かい線傷あり

(写真をご参照下さい)

[注意事項]

・あくまで中古品ですのでわずかな傷や多少の使用感など気になる方はご購入をお控え下さい。

・年代物のゲーム機器などの商品に関しては不具合などの返品はお受けできませんのでご了承下さい。

・付属品などは写真に写っているもののみになりますのでご了承下さい。

・メモリーカードの有無はこちらでは確認しておりませんので不問でお願いします。

[検索用]

#game #ゲーム機 #ゲーム #本体

#携帯用ゲーム機 #携帯用ゲーム

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント

#SONY #ソニー

#PlayStation #プレイステーション #プレステ

#PSVITA #VITA #VITA1000 #1000

#PlayStationVITA #プレイステーションヴィータ

#プレイステーションビータ

#ヴィータ #ビータ #ヴィータ1000 #ビータ1000

#crystalblack #crystal #black

#クリスタルブラック #ブラック #黒

#crystalwhite #crystal #white

#クリスタルホワイト #ホワイト #白

#sapphireblue #sapphire #blue

#サファイアブルー #サファイア #ブルー #青

#cosmicred #cosmic #red

#コズミックレッド #コズミック #レッド #赤

#極美品 #美品 #箱つき #箱あり #箱

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

