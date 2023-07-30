激安大特価！ MONCLER 20SS MASSEREAU パーカー ナイロン モンクレール ナイロンジャケット

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【AB】使用感の少ない良品

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【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

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【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

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【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

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※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。

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商品説明等を、お読みの上ご購入ください。

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出品物は全て、鑑定士により古物営業法を遵守のうえ、入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020SS MONCLER MASSEREAU GIUBBOTTO モンクレール マセロー スモールロゴ ナイロン パーカー ジャケット size 2 ジャパン表記あり国内正規品【サイズ】 2肩幅48cm 身幅58cm 総丈64cm 袖丈65.5cm【ランク】 ABランク表【S】未使用・数回使用程度の超美品 【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品 【AB】使用感の少ない良品 【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品 【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品 【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品【D】ジャンク品※当店独自の程度表ですので、大体の目安としてお考えください。また、中古品のため細かな状態等、必ず画像でご確認お願いします。 【カラー】ブラック【素材】ナイロン100%【付属品】付属品は、写真に写っているものが全てになります。商品説明等を、お読みの上ご購入ください。またご不明点がございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。「私たちは、お客さまの心が、豊かになる有意義なお買い物更なる日々の彩りと、より一層の御発展のお手伝いが出来ましたら、このうえなく光栄にございます。どうぞ、よろしくお願い致します。」【 古物営業許可 】千葉県公安委員会許可取得済み番号は、プロフィール欄に記載してあります。【 出品物について】出品物は全て、鑑定士により古物営業法を遵守のうえ、入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。購入先は、百貨店／正規店／ブランドショップ／質屋／古物業者競市になります。【 お値下げについて】大幅な値下交渉はスルーさせて頂きます。状態に準じた適正売値相場を大幅に下回るような値下げは出来かねますので御理解ください。【返品について】商品が万が一偽物の場合は、全額返金致しますのでご安心してご購入下さい。20230430627A1877696

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