商品: レクサスコレクションのニューダレスバッグカラー:ホワイトバッグサイズ:A4サイズ収納可縦型のビジネスバッグ■使用回数は1回使った程度で傷等はほとんど無く、その点では美品でございます。 右側側面、裏に点々と薄いシミがございます。そのため、やや傷、汚れありにしています。■付属品 ショルダーベルト、鍵2本 (リュックに出来るベルトはありません)■画像がすべてでございます。画像、説明をよくご覧になり、ご判断いただきノークレームノーリターンでお願いいたします。■発送はプチプチで包み、簡易包装で発送いたします。 一度人のてに渡った物でございますので、完璧品をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

