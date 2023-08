Air Jordan1 Retro High Gatorade Rush Violet

値引き交渉は受け付けてません。

値引き交渉の連絡は一切返信しませんしコメントは即削除、しつこい場合はブロックさせて頂きます。

こちらの価格でよろしくお願いします。

ご覧頂きましてありがとうございます。

プロフィールを読んで頂いてからご質問などよろしくお願い致します。

購入意思の無い「いいね」はご遠慮ください。

5件以上付いた場合は再出品させて頂きます。

「いいね」のリストから消えますので購入希望でしたらコメントの方よろしくお願いします。

きちんとこちらの提示したルールを守ってください。

NIKEのオンラインでの購入になります。

サイズ:28cm(US 10)

カラー:ホワイト

状態:新品未使用(完全新品ではございません)

新品未使用で試着もしてませんが画像の通りミッドソールに汚れが付いています(ウェットティッシュなどでは取れませんでした)

箱に凹みと少し傷などございます。あくまでスニーカーの状態優先となりますので収納出来るということで商品の状態には含めていません。

新品ですが何ヶ所か汚れなどございますので完全な新品をお求めでしたらご購入はご遠慮願います。

画像で判断出来ない場合は購入をお控えください。

気になる点や場所がありましたら写真を載せますのでコメント頂ければと思います。

購入の際はコメント頂いてからよろしくお願い致します。

心配な部分は必ず購入前のコメントで確認してください。

色味などは部屋の明るさで若干変わりますので、一応お答えは出来ますが不安でしたらご自身でネットなどでお調べ頂くか購入をお控えください。

素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。

発送はなるべくコンパクト、リサイクル梱包材などを使用させて頂きます。

宜しくお願い致します。

NIKE APE BAPE supreme stussy シャーク タイガー カモ APE エイプ kaws original fake オリジナルフェイク DUNKなどストリート好きにオススメなアイテムです。

スニーカー型···ローカット

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

