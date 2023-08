●アイテム

●アイテムシアー素材 総柄 デジタル 花柄?●サイズ表記38肩幅41cm身幅48cm袖丈20cm着丈51cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●素材シルク100%ストレッチなし透け感あり●状態A〜S数回着用程度*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品●カラー黒 ブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・個物市場・ストア商品鑑定済み商品●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●最後に必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。●管理番号卍k

