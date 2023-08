2022年激安 NANO パタゴニア PUFF 古着 ナノパフジャケット JACKET ダウンジャケット

ご購入/ご質問前に

DIESEL ダウンジャケット ライムグリーン

プロフィールのご確認よろしくお願い致します

◇ブランド

Patagonia(パタゴニア)

◇サイズ

表記:メンズM

実寸

肩幅約46cm

着丈約71cm

身幅約55cm

袖丈約68cm

※実寸のご確認をお願い致します。

平置採寸、誤差はご了承ください。

◇カラー

ブラック

◇状態/その他

古着(USED)

PRIMALOFT(プリマロフト)

管理番号c781

◇発送

メルカリ便(匿名発送)

※発送スケジュールはプロフ参照

梱包は簡易梱包で出来る限り圧縮します

たたみジワ等ご了承ください

◇商品一覧↓

#古着屋STACK

マウンテンパーカー

ナイロンジャケット

ウィンドブレーカー

ダウンジャケット

バルトロ

ヌプシ

出品中

90s(90's)やヴィンテージ(ビンテージ)古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く取り扱っています。

※取扱商品は古着です。古着の特性をご理解された上でご購入よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

