※ 1996製オリジナル Air FLIGHT 3です。

エアジョーダン5 アクア DD0587-047 27.5cm



【クロリョウ様専用】AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG



Nike Air Force 1 Low Paisley US10.5

◆メーカー

⚠️デレックさん専用ナイキ エアジョーダン3 レトロ ホワイトセメント

┗NIKE(ナイキ)

NIKE☆エアジョーダン6☆カーマイン Air Jordan 6 Carmine



レア 海外 コンバース CONVERSE オールスター 2way ハイカット

◆商品

NIKE / DUNK LOW ASU

┗ 1996製オリジナル Air FLIGHT 3

ダンク ハイ チャンピオンシップブルー



SALOMON 25.5 ゴアテックス ランニングシューズ

◆品番(モデルナンバー&カラーナンバー)

メインカラー···グリーン 人気モデル···NIKE エアジョーダン1

┗ 130267-101

HOKA アナカパロー GTX ANACAPA LOW GTX ゴアテックス



RICK OWENS Fogachine ジャンボレース スニーカー

◆サイズ

新品 Aimé Leon Dore × New Balance BB650RD1

┗ ゴールデンサイズの『26.5cm』

27cm 新品 NIKE AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE



NIKE ジョーダン6ロー クローム

◆カラー

【新品】NIKE AIR FORCE 1 '07 ブラック 27.5

┗ WHITE / BLACK-VARSITY ROYAL

希少復刻NIKEナイキフットスケープ30cmジョーダン1エアマックス95売り切り

(白色/青色)

NIKEAIR MAX97 × UNDEFEATED完売モデル



【新品未使用】NIKE Air Jordan 1 High OG Pollen

◆状態

Kith new balance 990V2キクラデス

┗新品未使用

NIKE AIR FORCE 1 LOW RETRO 26.5cm



NIKE DUNK HI 1985 SP 27cm

純正箱のスレ、キズ、凹みはあります。

NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 JDI LNTC



アークテリクス ARC'TERYX アラキス 26.5cm

25年近く経過した商品、かつ自宅保管ですので、細かなスレ、小傷程度はあるかと思います。神経質な方のご購入はお控え下さいませ。

new balance M991BSG MADE IN ENGLAND

目に見えない加水分解の可能性もある事を承知の上、ご購入をお願い致します。

新品 CONVERSE CHUCK 70 HI レザー ホワイト 27.0cm

ソールは硬化してきている様に思います。

新品20900円☆madras MODELLOダブルモンクストラップスニーカー茶

また青色部分が一部変色してきています。

NIKE COSMIC UNITY2

上記内容をご理解の上、ご購入頂けますと幸甚です。

AURALEE × New Balance XC-72



DunkLow olive Leopard 6.5Y(24.5cm)

すり替え防止のため、返品はお受けできませんのでご了承ください。

Nike Dunk High Pro "Sail/Team Crimson"



【29cm】Nike Air Jordan 1 Low ALT "Bulls"

その他気になる点ありましたら、お気軽に質問してください。

90’s 米国ライセンス日本製 オールスター コーデュロイ 豹柄 27cm



29.5cm ナイキ ダンク ロー リバースブラジル dunk

古いNIKEに理解ある方お願いします

【未使用品】オニツカタイガー MEXICO 2K5 メキシコ

※キズや汚れ・凹みなどについて個人的に気になる箇所は記載(掲載)しますが、コレクター視点ではありませんし素人のため見逃した点や当方が問題なしと判断した点についてはご容赦ください。

超激安値、ナイキ×サカイ×アンダーカバー LDワッフル NIKE sacai



adiFOM Q HP6586

================================

Nike Air Force 1 Low



オニズカタイガーメキシコミッドランナ

注意事項

アディダス スタンスミス 本革 FY0040 25cm



24.5cm NIKE DUNK LOW "HYPER COBALT"

・恐れ入りますが購入後のキャンセル・返品・クレームは一切お受け出来ません。よく考えてから購入をお願いします。

【新品】NIKE ナイキ エアフォース1 セリーナ ウィリアムズ 24.5 M



adidas SUPERSTAR 2 CITY Ver S/S35周年モデル

・仕事の都合上、発送やご連絡が遅くなる事がありますので予めご了承ください。

AIR SKYLON 2/FOG 27.5cm



Nike sb Air Jordan 4 Pine Green エアジョーダン4



アンプレアルスlow ボーラーホリック

メインカラー···ホワイト

アボカド様専用 新品未使用 ナイキ ダンク ロー SE ロッタリー

スニーカー型···ハイカット(High)

リアクト エース ツア [W REACT ACE TOUR」 ホワイト

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

※ 1996製オリジナル Air FLIGHT 3です。◆メーカー┗NIKE(ナイキ)◆商品┗ 1996製オリジナル Air FLIGHT 3◆品番(モデルナンバー&カラーナンバー)┗ 130267-101◆サイズ┗ ゴールデンサイズの『26.5cm』◆カラー┗ WHITE / BLACK-VARSITY ROYAL (白色/青色)◆状態┗新品未使用純正箱のスレ、キズ、凹みはあります。25年近く経過した商品、かつ自宅保管ですので、細かなスレ、小傷程度はあるかと思います。神経質な方のご購入はお控え下さいませ。目に見えない加水分解の可能性もある事を承知の上、ご購入をお願い致します。ソールは硬化してきている様に思います。また青色部分が一部変色してきています。上記内容をご理解の上、ご購入頂けますと幸甚です。すり替え防止のため、返品はお受けできませんのでご了承ください。その他気になる点ありましたら、お気軽に質問してください。古いNIKEに理解ある方お願いします※キズや汚れ・凹みなどについて個人的に気になる箇所は記載(掲載)しますが、コレクター視点ではありませんし素人のため見逃した点や当方が問題なしと判断した点についてはご容赦ください。================================注意事項・恐れ入りますが購入後のキャンセル・返品・クレームは一切お受け出来ません。よく考えてから購入をお願いします。・仕事の都合上、発送やご連絡が遅くなる事がありますので予めご了承ください。メインカラー···ホワイトスニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

■新品28.0cm■ナイキ エア マックス97 サミットホワイト/ピンクナイキジョーダンレガシー312シカゴ限定完売!ナイキラボAIRMAX90 FLYKNIT27cm/フライニットLABNike Dunk Low PRM Head 2 Head 24 CM中古 26cm ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ズーム セイルWMNS AIR JORDAN 4 RETRO 最終値下げ最終値下げ ナイキ ダンク ロー チャンピオンシップ コートパープルSupreme NY Yankees Timberland Boot