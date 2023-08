今流行りのテラコッタ寄りのオレンジで

LANVIN 7号 カラードレス ウェディング

とてもかわいいです♡

トリンプ ブライダルインナー B65

綺麗な色に胸元のビジューと全体のラメが加わり、とても華やかでゲストから大好評でした!

ウエディングドレス プロノビアス アベニューダイアゴナル レースオフショルダー



ウエディングドレス マーメイド ウェディング ドレス シンプル 高級 シルク

こちらで譲り受け2023年5月の挙式にて1時間ほど着用しました(室内)

ドレスオーダー用

ファーストオーナー様も1時間程の着用とのことで比較的キレイな状態です。

ウェディング ロングベール 3m タカミブライダル



みい様専用 バックリボン

使用した後、すぐにクリーニングに出しまして6/3に受け取りました。

ウェディングドレス 袖あり ラグランスリーブ Aライン 結婚式

特に目立った傷、汚れは無いとのことです。

ブライダルインナー C65/Sサイズ

お届け後、すぐに着用できます!

グレー 花柄レース刺繍 ウエディングドレス 二次会 前撮り 後撮り



トリートドレッシング ドレスランジェリーC70

サイズ:

ウェディングドレス verawang バレリーナ 1g029

編み上げ式なのでサイズは幅広く着られるかと思います。

ウェディングドレス★未使用

私は普段Sサイズ、身長152cm、12cmヒールを履いて丈感ちょうど良かったです◎

【専用】kaen シフォンロングスリーブワンピース

最初の方のサイズを掲載します。

Weddingセット♡ウェディングドレス ・ベール・ブライダルインナー

--------

アーバンブランシュ タキシード TX10 2XL

身長 151cm ヒール7cm

BLOOM LuXE 背中の開いたドレスに♡ビスチェ ガードル

結婚式当日の体重は以下計測時より−3㎏でしたが問題なく着れました。普段SからMサイズの洋服を着ております。

ヴィンテージ アンティーク ウェディングドレス DRIAN GRAY

1.肩幅:35

The D ザ・ディ ブライダルインナー キレイウォーカー パンツ

2.脇下一周(ビスチェライン):79

ウェディングドレス 海外挙式 前撮り 機内持ち込み可 お値下げ!

3.バスト:84

新品未使用 ウエディングドレス Mサイズ

4.アンダーバスト:71

ウェディングドレス 結婚式 ドレス 前撮りドレス フォトウェディング

5.ウエスト:63

【美品】ブライダル インナー セモア

6.ヒップ:93

美品!ワタベウェディング JEWEL ジュエル ウエディングドレス

座位のヒップ:97

ウェディングブーケ&ブートニア アーティフィシャルフラワー使用 ニュアンスカラー

7.背丈:40

ヴェラウォン風 三段ベール

8.総丈(総丈=背丈+下半身丈):135

披露宴 ドレス ゴールド キラキラ パーティー ナイトドレス

9.下半身丈:95

ゴールドカラードレス

10.胸の位置:22

値下げしましたWeddingdress 【kittychen】インポートドレス

11.バストの距離:16

Kuu様専用 235. ❤︎Italy ウェルカムスペース ピンク スワッグ

12.ヒールの高さ:7

ランジャナカーンピアス リアンヌ

13.身長:151

速達 結婚証明書 ウェディング 早い者勝ち おまとめ

14.腕の付け根:35

アーティシャルフラワー ブートニア付 オレンジ 結婚式 前撮り ウェディング

15.二の腕一周:25

VeraWang ヴェラウォン ウェディングドレス 海外ドレス コメント必須

16.首周り:30

美品☆ ウェディング小物 ヘッドドレス ティンカーペル フランブルーム

17.オフショルダー:96

ウェディングドレス 純白♡

18.袖丈:51

【再値下げしました!】セモア ブライダルインナー ビスチェD80&レースパンツ

19.ビスチェ位置:7

ウェディングドレス 袖あり 白 花嫁ドレス 結婚式ドレス レース Vネック ウェ

20.肘一周(一番太い部分):21

ウェディングドレス カラードレス 7号 ピンク

※全てcm記載

オーバードレス オーバースカート ウエディングドレス

-----------

ブライダルブルーム D70 ガードル M セット!

パニエは式場のものをレンタルしたのでありません。持ち運び可能なドレスバッグはお付けします。

Ivory & co Alexandra アレクサンドラティアラ

今、とても良い状態なので保管するより是非どなたかにお譲りできれば幸いです!

衣装 訳あり Lサイズ



アーティフィシャルフラワー ブーケ ウェディング ブートニア

ぜひお気軽にご相談ください♪

u.couture水晶クラウン

(あまりにも大幅な値引きは難しいですが可能な限りではありますが応じます!)

アーバンブランシュ シフォン刺繍ドレス



FOUR SIS & CO. ブライダルインナー 4点セット

※クリーニング仕立てではありますが、段ボールで送る関係上、その際シワが出来てしまう可能性があることを御了承下さい。

ブライダルインナー ビスチェ&タップパンツ セット

私は着用前にハンガーにかけてのばしたところ大丈夫でした。

ブライダルインナーブルームマタニティラグジュアリーbl333



佐々木希コレクション7~11Tファンシーレンタルスタジオ貸衣装プリンセスオレンジ

ドレスライン:プリンセスライン

フォーシスアンドカンパニー D70 64 ブライダルインナー

生地:ロイヤルサテン+チュール

衣装バッグ付き!ウエディングドレス/二次会ドレス/前撮りドレス/パーティドレス

カラー···オレンジ テラコッタ

【値引き中】カラードレス カーキ パフスリーブ

バック: 半編み上げタイプ ラメ加工あり(※ラメ落ちやすいです)

ウェディングドレス ST.PATRICK 「PRONOVIAS」

付属品 トレーン(取り外し可能)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

今流行りのテラコッタ寄りのオレンジでとてもかわいいです♡綺麗な色に胸元のビジューと全体のラメが加わり、とても華やかでゲストから大好評でした!こちらで譲り受け2023年5月の挙式にて1時間ほど着用しました(室内)ファーストオーナー様も1時間程の着用とのことで比較的キレイな状態です。使用した後、すぐにクリーニングに出しまして6/3に受け取りました。特に目立った傷、汚れは無いとのことです。お届け後、すぐに着用できます!サイズ:編み上げ式なのでサイズは幅広く着られるかと思います。私は普段Sサイズ、身長152cm、12cmヒールを履いて丈感ちょうど良かったです◎最初の方のサイズを掲載します。--------身長 151cm ヒール7cm結婚式当日の体重は以下計測時より−3㎏でしたが問題なく着れました。普段SからMサイズの洋服を着ております。 1.肩幅:35 2.脇下一周(ビスチェライン):79 3.バスト:84 4.アンダーバスト:71 5.ウエスト:63 6.ヒップ:93 座位のヒップ:97 7.背丈:40 8.総丈(総丈=背丈+下半身丈):135 9.下半身丈:9510.胸の位置:2211.バストの距離:1612.ヒールの高さ:713.身長:15114.腕の付け根:3515.二の腕一周:2516.首周り:3017.オフショルダー:9618.袖丈:5119.ビスチェ位置:720.肘一周(一番太い部分):21※全てcm記載-----------パニエは式場のものをレンタルしたのでありません。持ち運び可能なドレスバッグはお付けします。今、とても良い状態なので保管するより是非どなたかにお譲りできれば幸いです!ぜひお気軽にご相談ください♪(あまりにも大幅な値引きは難しいですが可能な限りではありますが応じます!)※クリーニング仕立てではありますが、段ボールで送る関係上、その際シワが出来てしまう可能性があることを御了承下さい。私は着用前にハンガーにかけてのばしたところ大丈夫でした。ドレスライン:プリンセスライン生地:ロイヤルサテン+チュールカラー···オレンジ テラコッタバック: 半編み上げタイプ ラメ加工あり(※ラメ落ちやすいです) 付属品 トレーン(取り外し可能)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

通行人A様 専用‼️サンドセレモニーCOCOMELODY ウエディングドレス 結婚式cocomelody ウェディングドレス 7号 ソフトマーメイドマーメイドドレス スパンコール イブニングドレス シルバー キラキラドレス Vネふわふわ チュール ウェディングドレス オーバースカート オフホワイト 花嫁YNS テラコッタ オレンジ カラードレスブライダルブーケ 前撮りブーケ ブートニアsaa♡様専用 ドレスプロダクション テラコッタドレスカクテルドレス ウェディングドレス マリモ社M 結婚式 テラコッタ リゾート ウェディング ドレス 前撮り 二次会 披露宴