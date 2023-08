【12月スーパーSALE 15%OFF】 NIKE AIR JORDAN 1 OG RETRO ナイキ エアジョーダン スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

vans tripster 野村訓市

配送は基本的に1から2日前後で配送いたします。

イレギュラーの場合は、

自己紹介に配送スケジュールも記載してます。

必ず内容ご確認の上よろしくお願いします。

555088-035

サイズ 26cm

正規店購入の間違いなく正規品です。

箱付き、かえひも、黒タグ付き

一回着用かなりの美品。

取り置きは行っておりません。

基本的に値下げ不可です。

どうしてもという方は希望額を明記の上コメントしてください。折り合いがつかない場合は返信をしない場合もありますがご了承ください。 購入する際のコメントは不要です。

そのまま購入して下さい。

また並行して販売しておりますのですれ違いが生じる場合がございます。その際は違うサイズかもしくはキャンセルとなりますのでこちらも予めご了承ください。

いきなり出品を取りやめることも多々ありますのでご理解下さい。

supreme palace noah nike sb jordan vans シュプリーム パレス ナイキ ジョーダン バンズ ファッキンオーサム

アディダスオリジナルスadidas originals NIKE ナイキ

air max エアマックス vans chuck taylor チャックテイラー all star オールスター ノースフェイス

コムデギャルソン コンバース the north face jjjound

stussy stoneisland dunk nikesb jjjound aime leon dore エメレオンドレ kith stussy union offwhite virgil yeezy

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

