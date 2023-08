★2日間限定値下げ★

★2日間限定値下げ★値下げしてまで売りたくはなかったのですが、2日間限定で少しだけ値下げします。これ以上は下がりません。2023/4/10購入の新品同様の極美品です!購入から10日程しか経っておらず自室内でセッティングをしてライブで1度使用したのみ。フットスイッチはハットを付けて使用していましたので足で踏むことはしてません。(全て手にて操作しました)必死で探せばごく僅かなキズやスレはあるかもしれませんがどこからどう見ても新品で通るほどの状態です。箱、取説、納品書あります。メーカー保証の3年はほぼ丸々残っています。★完全動作品★不具合は微塵もありません。言わずとしれたVivie の名機!詳しいことはネットなどでお調べください。当方のプロフィールは必ずお読み下さい。*連絡が普通に行えない方*態度が横柄な方*入金処理や受取確認に時間を要す方*悪い評価が1つでもある方以上のようなマナーに欠ける方はどうか購入をご遠慮下さい。保証期間がほぼ残っています。動作も確認済みです。『NC/NR』でおねがいします。

