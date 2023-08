ご覧頂きありがとうございます!

ルイヴィトン アズール マルコ

管理番号 Y05289

ルイヴィトン/ミニウォレット



【Condition】

やや傷や汚れあり

写真をご覧ください

【Size】

誤差はご了承ください。公式サイトにて、詳細はご確認下さい。

縦(高さ):10.5 cm

横(幅) :13 cm

底幅(マチ):2.5 cm

【色】

ブラック 黒

【付属品】

箱

【注意】

トルソー、アクリル台、ショッパー(紙袋)などは、付属しません。

【入手経路】

・正規店

・古物商許可証を取得者のみ参加できるブランドオークション

・鑑定士の営む店舗

など、全て真贋鑑定済みの商品です。

安心してお買い求めください。

【For Foreigners】

Please buy it now from forwarding service.

【梱包 発送】

資源保護の観点から、リサイクル梱包資材を使う場合がございます。

ひとつひとつ、心を込めて、親切丁寧に梱包し、安全にお届けすることをお約束いたします。

【返品】

到着後、1日以内のご連絡に限り、返品も可能です。

安心してご購入ください。

【商品クリーニング】

丁寧にクリーニングを施しております。

コメントお待ちしております。

よろしくお願いいたします

ウォレット

革

三角ロゴプレート

コンパクト

メンズ

レディース

ユニセックス

男性

女性

男女兼用

上品なデザイン

目を惹くデザイン

高級感溢れる

洗練されたデザイン

華やかなカラー

目を惹くカラー

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【Delvaux】デルヴォー/財布/ロデオカーフ❤️ ココセリュックスゴールド・高級クロコダイル&パイソンウォレット❤️新品【現行 美品】バーバリー 三つ折り財布 ノバチェック ブルー レディース⭐️新品⭐️サンローランパリ 635263 タイニーモノグラム ウォレットGUCCI GGマーモント リザード 2つ折り財布残り1【新品】Smythson スマイソン パナマ 三つ折り財布 ピンクブラウンPRADAの折り財布です.◆美品◆ CHANEL シャネル 長財布 カメリア ココマーク ブラック レザー【新品未使用】LOEWE ロエベ 財布 カードホルダー 名刺入れ 定期入れ美品✨バレンシアガ 二つ折り財布 エブリデイ レザー コンパクト ピンク