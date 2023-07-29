有名ブランド エトロ バッグ 花 キャンバス ベージュ ペイズリー春 ETRO ハンドバッグ

いただきましたが殆ど使用していません。

コーチ ハンドバッグ ミディアムキャリーオールF13084 ベージュ

キャンバス地で軽いです。持ち手部分はレザーだと思います。

【新品】LONGCHAMP プリアージュ 最新作XSアンドレ3wayブルー

外と内側に1箇所ポケットがあります。

新品★ BURBERRY "3WAY" Mini フレヤトート



コーチ ウィロウトート

縦（ハンドルの金具の所まで）23cm

定価8万 希少 黒 コーチ ニューヨーク 2way レザー ハンドバッグ コーチ

横 35cm

【美品】ANTEPRIMA ミニアトゥーラ ピンク

底の巾 6cm

CHANEL シャネル キャビアスキン ミニボストン ハンドバッグ ベージュ

素人ですので多少の誤差はご容赦ください

美品 DOLCE&GABBANA ドルガバ シシリー ボストンバッグ

専用袋等はありませんが丁寧に梱包してお送りします。

極美品 ルイヴィトン ダミエ パピヨン



人気★ケイトスペードニューヨーク ドーム型 サッチェルバッグ ブラック ２ウェイ

カラー...ベージュ

FENDI バイ ザ ウェイ

柄・デザイン...花柄

商品の情報 ブランド エトロ 商品の状態 未使用に近い

いただきましたが殆ど使用していません。キャンバス地で軽いです。持ち手部分はレザーだと思います。外と内側に1箇所ポケットがあります。縦（ハンドルの金具の所まで）23cm横 35cm底の巾 6cm 素人ですので多少の誤差はご容赦ください専用袋等はありませんが丁寧に梱包してお送りします。カラー...ベージュ柄・デザイン...花柄

商品の情報 ブランド エトロ 商品の状態 未使用に近い

新品 POLENE ポレーヌ ショルダーバッグシンクビー·トートバッグ2way·オーバーザレインボー希少☆ CELINE トリオンフ金具 レザー PVC マカダム ハンドバッグルイヴィトン モノグラム アルマ ハンドバッグ ショルダーバッグLOUIS VUITTON パピヨン モノグラム バッグ ルイヴィトン ポーチ付