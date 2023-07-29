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有名ブランド エトロ バッグ 花 キャンバス ベージュ ペイズリー春 ETRO ハンドバッグ

商品の説明

いただきましたが殆ど使用していません。
コーチ ハンドバッグ ミディアムキャリーオールF13084 ベージュ
キャンバス地で軽いです。持ち手部分はレザーだと思います。
【新品】LONGCHAMP プリアージュ 最新作XSアンドレ3wayブルー
外と内側に1箇所ポケットがあります。
新品★ BURBERRY "3WAY"　Mini フレヤトート

コーチ　ウィロウトート
縦（ハンドルの金具の所まで）23cm
定価8万 希少 黒 コーチ ニューヨーク 2way レザー ハンドバッグ コーチ
横　35cm
【美品】ANTEPRIMA ミニアトゥーラ ピンク
底の巾 6cm
CHANEL シャネル キャビアスキン ミニボストン ハンドバッグ　ベージュ
素人ですので多少の誤差はご容赦ください
美品 DOLCE&GABBANA ドルガバ シシリー ボストンバッグ
専用袋等はありませんが丁寧に梱包してお送りします。
極美品　ルイヴィトン　ダミエ　パピヨン

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カラー...ベージュ
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柄・デザイン...花柄

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商品の情報

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商品の状態未使用に近い

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いただきましたが殆ど使用していません。キャンバス地で軽いです。持ち手部分はレザーだと思います。外と内側に1箇所ポケットがあります。縦（ハンドルの金具の所まで）23cm横　35cm底の巾 6cm 素人ですので多少の誤差はご容赦ください専用袋等はありませんが丁寧に梱包してお送りします。カラー...ベージュ柄・デザイン...花柄

商品の情報

ブランドエトロ
商品の状態未使用に近い

有名ブランド エトロ バッグ 花 キャンバス ベージュ ペイズリー春 ETRO ハンドバッグ

32分钟前

有名ブランド エトロ バッグ 花 キャンバス ベージュ ペイズリー春 ETRO ハンドバッグ

¥24,000 ¥13,440

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04346ed1fbfd6
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エトロ バッグ 花 キャンバス ベージュ ペイズリー春 ETRO 割引

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ヤフオク! - 1円 □美品□ ETRO エトロ キャンバス×レザー ペイ

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