安いそれに目立つ 00s 90s デッドストック アイカ　アニメ　Tシャツ AIKa Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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※フロントとバックに極小さなシミあり新品・未使用品※未使用品ですが、20数年近く昔のものですので多少の劣化や汚れがある場合もございます。古着に慣れていない方や完璧な状態をお求めの方はご注意下さい。着丈73cm身幅52cm肩幅51m袖丈20cm※採寸に誤差がある場合がございますよく服が脱げてしまう設定の90sお色気アニメーション因みにこちらのアニメに登場する主要キャラは、ほぼ白いパンティーを履いてますそしてＴシャツのカラーもホワイト というお洒落な1枚ご不明な点はお気軽にご質問くださいAKIRA アキラ 攻殻機動隊 ghostinthe shell

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

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