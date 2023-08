人気を誇る ニューバランス　9060 Newbalance 大谷翔平 スニーカー

23センチ

正規店にて購入しました。

90/60 BLK

商品コード:U9060BLK

2022年の最新モデルとして登場した「90/60(ナインティシックスティ)」から新色が登場。

ブランドを代表する900番台と、2000年代初頭のランニングシューズ「860」からインスピレーションを受けて登場した「90/60」は、新たなシルエットとしてこれまでのフットウエアで親和性のある要素を活かしながら、よりモダンで表現力豊なレンズを通して新たなスタイルに昇華しています。

内外で異なるデザインのNロゴ、そのベースとなるサドル部分はつま先から踵までつながり大きなNサドルを表現し、ミッドソールのデザインはインスピレーションの源となった各モデルをより誇張したものになっています。

踵部分の立体的でクリアなCRデバイス、タンの三角のロゴパーツ、ダイヤモンド型のアウトソール、ヒールのスプリットなどがデザインの特徴です。新鮮なデザインだけでなく、ミッドソールに衝撃吸収素材ABZORBを搭載し履き心地もグレードアップしています。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

