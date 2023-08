UNDERCOVER × SPECTUS SHOE CO / Cool Archive 66742108

Size : US8 / 26.0

Material :Leather

Color : Black

肉厚なスウェードボディに、ウィングチップアッパー、

バックステイのBOAシステムもアイコニックに映えます。

ドレスシューズのデザインに、バイカラーのビブラムソールもアクセントを追加、

フューチャリスティックなワイヤーレースも存在感の放つハイクオリティなクリエーションです。

アンダーカバーとスペクタスのコラボレーションならではのクールでユニーク、クラシックでモードな表情で足元を繊細に彩ります。

多少の使用感はございますが、あまり気になりません。

ご不明な点はご質問下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

