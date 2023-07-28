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商品の説明
ダイヤモンドのリングです。
『まゆゆ様専用』K18WGハート&キューピッド ダイヤモンド リング
美品 k10 アガット agete 透かし レース ワイド リング 指輪 11号
サイズ：6.5号
ジュエリーツツミ 購入証明書あり k18 ダイヤモンド ルビー リング
リング幅：約2.0mm～3.7mm
GUCCI ダブルG キーリング11号
刻印：製造メーカーのマーク、D030、K18
照り抜群！Pt900 ダイヤ ブラウンダイヤ リング 4.79g GR1626
重量：約1.7g
b221 ティファニー 925 k18 コンビリング フック&アイ 約9.5号
付属品：なし
ダイヤモンド K10 wg ハート リボン リング 鑑別 シンプル 細め スリム
特価❗️K18 エメラルド リング
バゲットカットダイヤモンドの眩い輝きが洗練された手元を演出します。
エルメス23SS新作 Chaine d'Ancre Punkリング53号
シンプルで流行に左右されないエタニティデザインは永遠の定番アイテムです。
ティファニー リング 10号
ピンクサンゴのリング 11号
ダイヤモンドは無色透明に近く、照りの非常に良いものが使われています。
4℃❣️k18エタニティダイヤリング k18ダイヤモンドリング
チップ(微細な傷)が見受けられる石もありますが、輝きに紛れるのでお手元で気になるほどではないと思います。
ディオール 977V ディオール シルバーリング
プラチナ900 天然ダイヤモンドリング フラワーデザインリング Pt900
出品にあたり磨きに出しましたので、地金部分は特に問題などなく美品だと思います。
VINTAGE TIFFANY ティファニー ペレッティ リング
リング 指輪 サファイア ダイヤモンド 18金
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
BVLGARI(ブルガリ) リング 54美品 352413
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
カルティエ ラブリング WG49
キラキラshop 天然ダイヤモンド 四葉のクローバーモチーフ リング ホワイト
かすてら様専用ROYAL ASSCHER Pt900 ハート リング
K18/13号/地金リング
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TASAKI コレクションライン ソーンズ リング K18YG ダイヤ 0.01
プラチナ900ポージーリング
【ミョルニルハンマー】【護符】【指輪】【リング】【US9号】【JP18.5号】
K18 パール ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 18号 Y02416
ダイヤモンドのリングです。サイズ：6.5号リング幅：約2.0mm～3.7mm刻印：製造メーカーのマーク、D030、K18重量：約1.7g付属品：なしバゲットカットダイヤモンドの眩い輝きが洗練された手元を演出します。シンプルで流行に左右されないエタニティデザインは永遠の定番アイテムです。ダイヤモンドは無色透明に近く、照りの非常に良いものが使われています。チップ(微細な傷)が見受けられる石もありますが、輝きに紛れるのでお手元で気になるほどではないと思います。出品にあたり磨きに出しましたので、地金部分は特に問題などなく美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング
375
25分钟前
激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング
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(税込) 送料込み
2
7
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アクセサリー
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バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
b27ae876
1567
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (7)
激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング
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