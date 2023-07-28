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激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング

商品の説明

ダイヤモンドのリングです。
『まゆゆ様専用』K18WGハート&キューピッド　ダイヤモンド リング

美品 k10 アガット agete 透かし レース ワイド リング 指輪 11号
サイズ：6.5号
ジュエリーツツミ　購入証明書あり　k18 ダイヤモンド　ルビー　リング
リング幅：約2.0mm～3.7mm
GUCCI ダブルG キーリング11号
刻印：製造メーカーのマーク、D030、K18
照り抜群！Pt900 ダイヤ ブラウンダイヤ リング 4.79g GR1626
重量：約1.7g
b221 ティファニー 925 k18 コンビリング フック&アイ 約9.5号
付属品：なし
ダイヤモンド K10 wg ハート リボン リング 鑑別 シンプル 細め スリム

特価❗️K18 エメラルド　リング
バゲットカットダイヤモンドの眩い輝きが洗練された手元を演出します。
エルメス23SS新作 Chaine d'Ancre Punkリング53号
シンプルで流行に左右されないエタニティデザインは永遠の定番アイテムです。
ティファニー リング 10号

ピンクサンゴのリング　11号
ダイヤモンドは無色透明に近く、照りの非常に良いものが使われています。
4℃❣️k18エタニティダイヤリング　k18ダイヤモンドリング
チップ(微細な傷)が見受けられる石もありますが、輝きに紛れるのでお手元で気になるほどではないと思います。
ディオール　977V　ディオール　シルバーリング

プラチナ900 天然ダイヤモンドリング フラワーデザインリング Pt900
出品にあたり磨きに出しましたので、地金部分は特に問題などなく美品だと思います。
VINTAGE TIFFANY　ティファニー ペレッティ リング

リング　指輪　サファイア　ダイヤモンド　18金
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

BVLGARI(ブルガリ) リング 54美品 352413

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

カルティエ ラブリング WG49

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【ミョルニルハンマー】【護符】【指輪】【リング】【US9号】【JP18.5号】

K18 パール ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 18号 Y02416
ダイヤモンドのリングです。サイズ：6.5号リング幅：約2.0mm～3.7mm刻印：製造メーカーのマーク、D030、K18重量：約1.7g付属品：なしバゲットカットダイヤモンドの眩い輝きが洗練された手元を演出します。シンプルで流行に左右されないエタニティデザインは永遠の定番アイテムです。ダイヤモンドは無色透明に近く、照りの非常に良いものが使われています。チップ(微細な傷)が見受けられる石もありますが、輝きに紛れるのでお手元で気になるほどではないと思います。出品にあたり磨きに出しましたので、地金部分は特に問題などなく美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング

25分钟前

激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング

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b27ae876

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