激安価格の バゲットカット ダイヤモンド エタニティ 0.30ct K18YG リング リング

ダイヤモンドのリングです。

『まゆゆ様専用』K18WGハート&キューピッド ダイヤモンド リング



美品 k10 アガット agete 透かし レース ワイド リング 指輪 11号

サイズ：6.5号

ジュエリーツツミ 購入証明書あり k18 ダイヤモンド ルビー リング

リング幅：約2.0mm～3.7mm

GUCCI ダブルG キーリング11号

刻印：製造メーカーのマーク、D030、K18

照り抜群！Pt900 ダイヤ ブラウンダイヤ リング 4.79g GR1626

重量：約1.7g

b221 ティファニー 925 k18 コンビリング フック&アイ 約9.5号

付属品：なし

ダイヤモンド K10 wg ハート リボン リング 鑑別 シンプル 細め スリム



特価❗️K18 エメラルド リング

バゲットカットダイヤモンドの眩い輝きが洗練された手元を演出します。

エルメス23SS新作 Chaine d'Ancre Punkリング53号

シンプルで流行に左右されないエタニティデザインは永遠の定番アイテムです。

ティファニー リング 10号



ピンクサンゴのリング 11号

ダイヤモンドは無色透明に近く、照りの非常に良いものが使われています。

4℃❣️k18エタニティダイヤリング k18ダイヤモンドリング

チップ(微細な傷)が見受けられる石もありますが、輝きに紛れるのでお手元で気になるほどではないと思います。

ディオール 977V ディオール シルバーリング



プラチナ900 天然ダイヤモンドリング フラワーデザインリング Pt900

出品にあたり磨きに出しましたので、地金部分は特に問題などなく美品だと思います。

VINTAGE TIFFANY ティファニー ペレッティ リング



リング 指輪 サファイア ダイヤモンド 18金

画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイヤモンドのリングです。サイズ：6.5号リング幅：約2.0mm～3.7mm刻印：製造メーカーのマーク、D030、K18重量：約1.7g付属品：なしバゲットカットダイヤモンドの眩い輝きが洗練された手元を演出します。シンプルで流行に左右されないエタニティデザインは永遠の定番アイテムです。ダイヤモンドは無色透明に近く、照りの非常に良いものが使われています。チップ(微細な傷)が見受けられる石もありますが、輝きに紛れるのでお手元で気になるほどではないと思います。出品にあたり磨きに出しましたので、地金部分は特に問題などなく美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BVLGARI(ブルガリ) リング 54美品 352413カルティエ ラブリング WG49キラキラshop 天然ダイヤモンド 四葉のクローバーモチーフ リング ホワイトかすてら様専用ROYAL ASSCHER Pt900 ハート リングK18/13号/地金リング【美品まとめ売り】リング3点セット ノジェス 6 7 8号TASAKI コレクションライン ソーンズ リング K18YG ダイヤ 0.01プラチナ900ポージーリング【ミョルニルハンマー】【護符】【指輪】【リング】【US9号】【JP18.5号】K18 パール ダイヤモンド デザインリング 18金 指輪 18号 Y02416