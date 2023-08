【高知インター店】 【美品】【希少】BRIEFING ブリーフィング　パスポートケース/ウォレット トラベルバッグ

BRIEFING

MADE IN USA

パスポートケース/ウォレット

カーキ/アーミーグリーン

当方の商品をご覧いただきありがとうございます。

ご購入に際し事前にプロフィール欄を必ずご確認いただき、ご了承の上でお取引をお願いいたします。

ブリーフィングのこのタイプの製品には様々なタイプが存在しますが、その中でも出品製品は収納量や機能が高いレベルのタイプです。

ウォレット機能を満たし、パスポート、ボーディングチケット、カード、ペン、コイン、レシート、更にはスマートフォンやメモパッド、、ほか様々なアイテムが収納可能な複数のコンパートメントにて構成され、トラベルのみならず普段使いでもバッグインバッグとしても、様々なシーンで活躍するマルチオーガナイザーです。

数年前に購入後、使用実績は2〜3回程度でコンパートメント内部はその一部を使用した他は未収納で、その後は保管しておりました。主観では大きなダメージや汚れ形崩れ等は殆ど無く、内外装ともに綺麗な状態を一定に維持しています。

画像で状態はご確認ください。

【サイズ】

平置き採寸(cm)

縦25.5程度

横14.0程度

厚み2.5程度

多少の誤差は、ご容赦ください。

コンパクトに梱包して発送します。

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRIEFINGMADE IN USAパスポートケース/ウォレットカーキ/アーミーグリーン当方の商品をご覧いただきありがとうございます。ご購入に際し事前にプロフィール欄を必ずご確認いただき、ご了承の上でお取引をお願いいたします。ブリーフィングのこのタイプの製品には様々なタイプが存在しますが、その中でも出品製品は収納量や機能が高いレベルのタイプです。ウォレット機能を満たし、パスポート、ボーディングチケット、カード、ペン、コイン、レシート、更にはスマートフォンやメモパッド、、ほか様々なアイテムが収納可能な複数のコンパートメントにて構成され、トラベルのみならず普段使いでもバッグインバッグとしても、様々なシーンで活躍するマルチオーガナイザーです。数年前に購入後、使用実績は2〜3回程度でコンパートメント内部はその一部を使用した他は未収納で、その後は保管しておりました。主観では大きなダメージや汚れ形崩れ等は殆ど無く、内外装ともに綺麗な状態を一定に維持しています。画像で状態はご確認ください。【サイズ】平置き採寸(cm)縦25.5程度横14.0程度厚み2.5程度多少の誤差は、ご容赦ください。コンパクトに梱包して発送します。

