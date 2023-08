#ナナのニット ←ここをクリック

●ブランド:JOHN SMEDLEY(ジョン スメドレー)

●状態: 新品 未使用

●原産:イギリス

●色:グレー

●表示サイズ:S

●実寸サイズ(単位cm)

※多少の誤差はご了承ください:

(平置き採寸…)

肩幅 41 身幅 50 着丈 62 袖丈 25

●定価:33,000円

●CODE:996-ll-SL

【商品説明】

1784年に創業。イギリスで最も旧い歴史を

持つ英国を代表するブランド。古くから

英国王室御用達として知られトム・クルーズ、

ショーン・コネリーなどの

ハリウッドスターをはじめ世界中の有名人、

セレブに愛されています。

洗練された大人の定番!カジュアル、ドレス

スタイルにも。それぞれのシーンに活躍する

日本限定モデルのハイゲージニットTシャツ。

袖を通した瞬間に、シーアイランドコットン

ニットならではの肌触りと、着心地の良さを

実感できるアイテムです。しっかり首に沿う

ように調整されたネックのリブ幅、また、す

っきりとした袖周りや程良い長さの着丈など。

1枚着としてのバランスが考慮された完成度の

高さも見逃せません。

◆その他:

・ハンガーは撮影用のため付属しません。

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。

・国内正規販売元より購入しております。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジョンスメドレー 商品の状態 新品、未使用

