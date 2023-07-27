幸せなふたりに贈る結婚祝い ●LOEWE●ショルダーバッグ ブラウン トートバッグ

家族から譲り受けましたが、なかなか使う機会がないのでお譲りしたいと思っております。

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何年も前に、百貨店で購入したもののようです。

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購入してから大切にしすぎたようで、1〜2度使用したかどうか、、という感じのようです。

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さり気ない木のロゴが素敵です。

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（ロゴの刻印があるのは片面のみです）

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●素材

コーチ COACH 2way ショルダー トートバッグ シグネチャー キャンバス

素材表記もなく、購入した家族の記憶も曖昧なため不明です。。

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●サイズ

COACH 正規品バッグ

横 約39センチ

CELINE セリーヌ トートバッグ マカダム トリオンフ PVC ブラック

高さ 約32.2センチ（ハンドル除く）

BAO BAO ISSEY MIYAKE ルーセントボクシー

マチなし

オールドマンズテーラー☆R&D.M.Co〜マルシェバッグ



ななめさん専用SAINT LAURENT サンローラン 美品

ハンドル高さ 約28.5センチ（写真10枚目）

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素人による採寸の為、誤差はご容赦下さいませ。

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●以下、ご確認をお願い致します。

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①ギャランティカード等は、すでに紛失してしまい、ございません。。

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②バッグの開閉部分にあるマグネットに、開閉による小さな傷がついております。写真5〜6枚目をご確認下さいませ。

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COACH デニムトートバッグ

③元々そうだったのか、肩に下げたことによるものなのか分かりませんが、持ち手部分に、ややテカっとしているところがございます。うまくお伝えできるか分かりませんが、写真7枚目をご確認下さいませ。

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④購入した際の布袋をお付け致しますが、写真8〜9枚目のようなシミが所々にございます。

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なるべく折り目がつかないように、少し畳んで発送させて頂きます。

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注意深く検品したつもりではありますが、素人検品であること、また、素人が出品しております中古品であることをご理解頂きましたうえで、ご検討をお願い致します。

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カラー···ブラウン

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

家族から譲り受けましたが、なかなか使う機会がないのでお譲りしたいと思っております。何年も前に、百貨店で購入したもののようです。購入してから大切にしすぎたようで、1〜2度使用したかどうか、、という感じのようです。さり気ない木のロゴが素敵です。 （ロゴの刻印があるのは片面のみです）●素材素材表記もなく、購入した家族の記憶も曖昧なため不明です。。●サイズ横 約39センチ高さ 約32.2センチ（ハンドル除く）マチなしハンドル高さ 約28.5センチ（写真10枚目）素人による採寸の為、誤差はご容赦下さいませ。●以下、ご確認をお願い致します。①ギャランティカード等は、すでに紛失してしまい、ございません。。②バッグの開閉部分にあるマグネットに、開閉による小さな傷がついております。写真5〜6枚目をご確認下さいませ。③元々そうだったのか、肩に下げたことによるものなのか分かりませんが、持ち手部分に、ややテカっとしているところがございます。うまくお伝えできるか分かりませんが、写真7枚目をご確認下さいませ。④購入した際の布袋をお付け致しますが、写真8〜9枚目のようなシミが所々にございます。なるべく折り目がつかないように、少し畳んで発送させて頂きます。注意深く検品したつもりではありますが、素人検品であること、また、素人が出品しております中古品であることをご理解頂きましたうえで、ご検討をお願い致します。カラー···ブラウン

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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