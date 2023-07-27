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幸せなふたりに贈る結婚祝い ●LOEWE●ショルダーバッグ ブラウン トートバッグ

商品の説明

家族から譲り受けましたが、なかなか使う機会がないのでお譲りしたいと思っております。
FRAMeWORK✖️YOUNG&OLSEN 別注キャンバスベルト付きBag

★ A4収納可能 ★ バーバリー　チェック柄　トートバッグ　エナメル　ナイロン
何年も前に、百貨店で購入したもののようです。
【新品】PATOU パトゥ キャンバス トートバッグ ラージ 2way
購入してから大切にしすぎたようで、1〜2度使用したかどうか、、という感じのようです。
H&S様　専用

T69-4 プラダ PRADA ハンドバッグ ナイロン 黒 肩掛け 美品 ロゴ
さり気ない木のロゴが素敵です。　
希少✨ サンローラン トートバッグ オールレザー ポーチ付き 金ロゴ イエロー
（ロゴの刻印があるのは片面のみです）
希少✨ジェイアンドエムデヴィッドソン ベル ミニ スタッズ トート ネイビー

【極美品✨未使用に近い】ELEMOOD ブロッサム 2WAY トートバッグ 白
●素材
コーチ COACH 2way ショルダー トートバッグ シグネチャー キャンバス
素材表記もなく、購入した家族の記憶も曖昧なため不明です。。
美品　GUCCI　GG柄　レザー　ポーチ付き　トートバッグ

Saint laurent サンローラン リヴゴーシュ トートバッグ
●サイズ
COACH 正規品バッグ
横 約39センチ
CELINE セリーヌ トートバッグ マカダム トリオンフ PVC ブラック
高さ 約32.2センチ（ハンドル除く）
BAO BAO ISSEY MIYAKE ルーセントボクシー
マチなし
オールドマンズテーラー☆R&D.M.Co〜マルシェバッグ

ななめさん専用SAINT LAURENT サンローラン　美品
ハンドル高さ 約28.5センチ（写真10枚目）
【希少】ルイヴィトン オンザゴーGM LVエスカル ブルー

PRADA カナパ　ブルー
素人による採寸の為、誤差はご容赦下さいませ。
正規品 GUCCI グッチ GG柄 GGキャンバス ハンドバッグ ミニボストン

週末限定お値下げ★MARNIラージトートbag★2023年購入♫新品未使用

エルメス　ガーデンパーティーtpm エトゥープ
●以下、ご確認をお願い致します。
激レア 入手困難 新品 ディオール トロッター トートバッグ プラダ シャネル

セリーヌ トートバッグ ダークブラウン WC-SA-0048 #B252
①ギャランティカード等は、すでに紛失してしまい、ございません。。
濱野　HAMANO　トートバック　ガンチーニ　レザー　カゴバッグ　籠　A4

ラプチャー　ティアードネイプルズ2wayトートバッグ　コーヒーブラウン
②バッグの開閉部分にあるマグネットに、開閉による小さな傷がついております。写真5〜6枚目をご確認下さいませ。
美品PRADAナイロンレザーリボンモチーフハンドバッグ

COACH　デニムトートバッグ
③元々そうだったのか、肩に下げたことによるものなのか分かりませんが、持ち手部分に、ややテカっとしているところがございます。うまくお伝えできるか分かりませんが、写真7枚目をご確認下さいませ。
kate spade ケイトスペード レザー トートバッグ A4可 ステイシー

【美品】エルベシャプリエ　Herve Chapelier 　701GP パプリカ
④購入した際の布袋をお付け致しますが、写真8〜9枚目のようなシミが所々にございます。
タグ付き未使用品★MARNI　SHOPPINGバッグ

russet トートバッグ

【最終値下】フェラガモ ダブルガンチーニ トートバック
なるべく折り目がつかないように、少し畳んで発送させて頂きます。
フェイラー　ラブラリーアラモード　福袋 2023 ハッピーバッグ　新品　パフェ

美品　シャネルトートバック

ほぼ新品　極美品☆PRADA カナパ ブルーショルダーバッグ 2way
注意深く検品したつもりではありますが、素人検品であること、また、素人が出品しております中古品であることをご理解頂きましたうえで、ご検討をお願い致します。
ロンシャン　デパート購入ルプリアージュ®️リプレイ

超希少ハローキティーコラボ ADMJ レザーハンドバッグ スパンコール ベージュ

ルルレモン　マルチポケット キャンバス ロゴ トートバッグ 20L
カラー···ブラウン

*美品*　クレストブリッジチェックPVCトートバッグ 日本製　ネイビー

商品の情報

ブランドロエベ
商品の状態目立った傷や汚れなし

HERMES エルメス ピコタンロックMM トリヨンクレマンス エトゥープ

R&D.M.CO ガーメントダイドローストリングバッグ

マルニ ピンク クロシェ製 MARNI MARKET HAMMOCKバッグ

ステートオブエスケープ　state of escape トートバッグ ブラック

5000円お得!! 値下げしました!! 日乃本帆布 革ベルト付きトート

【youhatoさん購入】Tory Burchトートバッグ

値下げ中❗️【新品・未使用】マイケルコーストートバッグ　35H7GTVT2L

新品タグ付き！KENZOショルダーバッグ☆roku、トゥモローランド

フェラガモのトートバッグです
家族から譲り受けましたが、なかなか使う機会がないのでお譲りしたいと思っております。何年も前に、百貨店で購入したもののようです。購入してから大切にしすぎたようで、1〜2度使用したかどうか、、という感じのようです。さり気ない木のロゴが素敵です。　（ロゴの刻印があるのは片面のみです）●素材素材表記もなく、購入した家族の記憶も曖昧なため不明です。。●サイズ横 約39センチ高さ 約32.2センチ（ハンドル除く）マチなしハンドル高さ 約28.5センチ（写真10枚目）素人による採寸の為、誤差はご容赦下さいませ。●以下、ご確認をお願い致します。①ギャランティカード等は、すでに紛失してしまい、ございません。。②バッグの開閉部分にあるマグネットに、開閉による小さな傷がついております。写真5〜6枚目をご確認下さいませ。③元々そうだったのか、肩に下げたことによるものなのか分かりませんが、持ち手部分に、ややテカっとしているところがございます。うまくお伝えできるか分かりませんが、写真7枚目をご確認下さいませ。④購入した際の布袋をお付け致しますが、写真8〜9枚目のようなシミが所々にございます。なるべく折り目がつかないように、少し畳んで発送させて頂きます。注意深く検品したつもりではありますが、素人検品であること、また、素人が出品しております中古品であることをご理解頂きましたうえで、ご検討をお願い致します。カラー···ブラウン

商品の情報

ブランドロエベ
商品の状態目立った傷や汚れなし

幸せなふたりに贈る結婚祝い ●LOEWE●ショルダーバッグ ブラウン トートバッグ

15分钟前

幸せなふたりに贈る結婚祝い ●LOEWE●ショルダーバッグ ブラウン トートバッグ

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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f51d7b

 1734

本人確認済
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コメント (9)

f51d7b
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【新品・未使用品】ロエベ LOEWE フラメンコ クラッチ ミディアム 2way ショルダーバッグ クラッチ 斜め掛け ナパカーフ レザー WARM DESERT ウォーム デザート ブラウン 茶 A411FC1X62 | ブランドシティ　BrandCity

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楽天市場】【新品・未使用品】ロエベ LOEWE フラメンコ クラッチ

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楽天市場】ロエベ LOEWE ショルダーバッグ シリンダーポケット ミニ

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LOEWE ロエベ ベラスケス ショルダーバッグ ブラック ブラウン レザー 1744 | rean powered by BASE

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