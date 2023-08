ご覧いただきありがとうございます。

【ブランド】 MOBSTYLES / モブスタイルス

【商品名】 FIGHT MOSH PANTS (ポケット無し)

【状態】 新品、未使用、正規品

購入して未使用のまま保管してます

【色】 BLACK

【サイズ】 Mサイズ

【商品説明】

MOBSTYLESのファイトモッシュパンツです

新作! ALL ROUND MOSH PANTS

TEAM MOBSTYLESの選手たちの意見を反映し、

より良いトレーニングウェアを目指した商品が完成しました

ポケットなしの格闘技やさまざまなワークアウトに対応した

MOSH PANTSです

今までのMOSHパンツより丈が短くなっています。

程よいストレッチが施された最高の生地を使用。

こちらはポケットが付いていないタイプです

総合格闘技の練習、寝技からキック、

またフィットネス&トレーニングまでオールラウンドに対応。

マッジックテープを使用していないモデルです。

ウエストは紐で調整可能。

もちろん生地は吸汗速乾仕様。

夏はサーフパンツとして

海やプールでサーフショーツとして使用できます。

【参考サイズ】

【Mサイズ】 丈45cm / 股下18cm / ウエスト72~98cm

※ウエスト部分はゴム使用です。表記は最小から最大値です

即購入OKです。

よろしくお願いいたします。

この他モブスタイル商品はタグをクリックしてください

#lifeisonetimemobstyles

#格闘技パンツ #バトルパンツ #トレーニングパンツ #トレイルランニング #マラソン #格闘技 #キックボクシング #メンズファッション #ストリートファッション #筋トレ #トレーニングウェア #ランニング #海パン #水着 #スイムウェア #ショートパンツ #10feet #rizin #100a #マリアパ #インスピリット #リバーサル #reversal

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モブスタイル 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。フォロー大歓迎の割引キャンペーン中!!(下記以外の値下げはお控えください)✅お得なフォロー割✅さらにリピート割✅まとめ買いが超お得詳細はプロフィールをご覧ください。‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣【ブランド】 MOBSTYLES / モブスタイルス【商品名】 FIGHT MOSH PANTS (ポケット無し)【状態】 新品、未使用、正規品購入して未使用のまま保管してます【色】 BLACK【サイズ】 Mサイズ【商品説明】MOBSTYLESのファイトモッシュパンツです新作! ALL ROUND MOSH PANTSTEAM MOBSTYLESの選手たちの意見を反映し、より良いトレーニングウェアを目指した商品が完成しましたポケットなしの格闘技やさまざまなワークアウトに対応したMOSH PANTSです今までのMOSHパンツより丈が短くなっています。程よいストレッチが施された最高の生地を使用。こちらはポケットが付いていないタイプです総合格闘技の練習、寝技からキック、またフィットネス&トレーニングまでオールラウンドに対応。マッジックテープを使用していないモデルです。ウエストは紐で調整可能。もちろん生地は吸汗速乾仕様。夏はサーフパンツとして海やプールでサーフショーツとして使用できます。【参考サイズ】 【Mサイズ】 丈45cm / 股下18cm / ウエスト72~98cm※ウエスト部分はゴム使用です。表記は最小から最大値です即購入OKです。よろしくお願いいたします。この他モブスタイル商品はタグをクリックしてください#lifeisonetimemobstyles#格闘技パンツ #バトルパンツ #トレーニングパンツ #トレイルランニング #マラソン #格闘技 #キックボクシング #メンズファッション #ストリートファッション #筋トレ #トレーニングウェア #ランニング #海パン #水着 #スイムウェア #ショートパンツ #10feet #rizin #100a #マリアパ #インスピリット #リバーサル #reversal

