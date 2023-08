驚きの価格 一番くじ ドラゴンボール A賞・B賞 コミック/アニメ

一番くじ ドラゴンボール

亀仙流の猛者たち

A賞 孫悟空 フィギュア 1体

B賞 亀仙人 フィギュア 1体

※新品・未開封品

価格は計2体セットです。

※バラ売り不可

オマケで下位賞をお付けします。

・アクリルスタンド 2個

・タオル 4枚

ビニール袋で包みダンボールに入れ発送致します。

※匿名配送

一番くじ

1番くじ

ドラゴンボール

フィギュア

悟空

亀仙人

悟飯

じっちゃん

じいちゃん

牛魔王

タオル

アーカイブス

アクリル

スタンド

アクスタ

ビジュアル

ボード

人気タイトル···ドラゴンボール

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

