商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド リーボック 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブラックスニーカー型···ハイカットご覧いただきありがとうございますリーボックとキティちゃんコラボのクラシックレザー、ハイカットスニーカーです黒のレザーにピンクで、内側もキティちゃんの総柄になつていて、可愛いです可愛すぎて履けず自宅保管してました新品未使用ですキティちゃんがお好きな方にお譲りしたいと思いますので、ご購入宜しくお願いしますサイズは23cmです#リーボック#クラシックレザー#キティ#ハイカットスニーカー#スニーカー#コラボ#ハローキティ

