今回のアイテムは U.S. AIR FORCE TYPE N-2B フライトジャケットです。

特徴的なフードの周りにはリアルファーを使用しています。

フードがジッパーで 2 つに分割出来る所が TYPE N-3B と大きく違う所です。

フロントはジッパーとボタンの二重構造です 。

U.S. NAVY の N-1 デッキジャケットと同様の作りになっています

朝鮮戦争時代の TYPE N-2A から改良がされたタイプが TYPE N-3B になります

カラーリングは大きな変化の 1 つですエアフォースブルーからセージグリーンに変更がされました

そして黒タグが付くモデルです

状態は決して良いとは言えませんがコレクションとしても非常に価値が高いアイテムです。

<状態>

GOOD

フード部分のジッパーが破損しています。その他にも小さなダメージはあります。

<サイズ詳細>

着丈:約52cm

襟元から袖まで:約71cm

身幅:約53cm

その他のアウターはこちらから↓

#Fierte_アウター #Fierte_一覧

※スマホで撮影しておりますので色合いなど実物とは若干異なる場合があります。ご了承下さい。できる限り実物の色に近い写真を使用しております

MRF100270

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 傷や汚れあり

