PAMEO POSEのチャイナワンピース、ロングワンピースです。

定価:¥36,300

1度だけ着用しました。

状態は画像2枚目、3枚目をご覧ください。

寒い時期の3時間ほどの短時間のみの着用のため汚れもなく綺麗な状態かと思われますが、細かい点が気になる方はご遠慮ください。

サイズはSmallです。身長160cm弱、胸大きめな体型ですがちょうど良い丈感でした。

小さく折り畳んで発送させていただく場合がございます。

​─────────────────

■ポイント■

総レース×チャイナディティールの掛け合わせが人気のシリーズから長袖バージョンが登場。

裏地と縁どったパイピングの配色使いがポイント。

フレアに広がるシルエットと、ウエスト位置を上めにマークし、フィットアンドフレアのシルエットでスタイルアップ効果があります。

裏地は身頃とスカートに付いており、冬は長袖のインナーを合わせ、春はそのまま着ていただけます。

オケージョンはもちろん、普段着にも活躍するアイテムです。

■コーディネート■

ヒールで合わせるのはもちろん、ローヒールやスニーカーでカジュアルに合わせるのもおすすめ。

また、靴下のテイストでも違った雰囲気も楽しんでいただけます。

※仕様変更

後ろ(背面)中心にファスナーが付く仕様となります。

■身長別サイズガイド■

~155㎝:Sサイズ

156㎝~:Mサイズ

※こちらは、目安となります。

あくまでご参考としてご活用ください。

【仕様詳細】

生地の厚み 普通

伸縮性 なし

透け感 なし(袖部分のみあり)

光沢感 なし

裏地 あり

ポケット なし

カラー···ホワイト

柄・デザイン···レース

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ホワイト

柄・デザイン···レース

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パメオポーズ 商品の状態 未使用に近い

