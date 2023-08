【オープニングセール】 登坂広臣ジェントルモンスターGentle Monster Lang 緑 サングラス/メガネ

大人気なGentle Monster サングラス

かもやま様専用1924516

入荷しました!

新品・未使用品です

メガネ拭き&メガネケース付き

即購入OK

「Gentle Monster(ジェントルモンスター)」は 今話題の韓国のハウスアイウェア のブランドです。 様々なアーティストやブランドとのコラボレーションを通じて Gentle Monsterだけのクリエーティブなデザインと アイデンティティーを表してます。 「世界を、人を驚かそう」との哲学で 「Product、Space、Styling、Culture Redesign、Technology」の 5つの領域で研究と挑戦を努めております。 多数の韓国の芸能人に愛用されてるブランドです。

#ジェントルモンスター

#ジェントルモンスターサングラス

#Gentle Monster

#ジヨン

#peaceminusone

#BTS

#BIGBANG

#登坂広臣

#三代目JSoulBrothers

#gdragon

#EXO

#Kirs

#gentlemonster

#ZICO

#イミンホ

#木村拓哉

#シュプリーム

#KITH

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

