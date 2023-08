大切な人へのギフト探し ノースフェイス 【日本未発売】新品 アルカン M ダウン ティーボール ダウンジャケット

早い者勝ち!!大人気!!

THE NORTH FACE ALCAN T-BALL JACKET

ノースフェイス アルカン ティーボール

日本未発売!完売モデルになります。

優れた保温性と軽量性を兼ね備えたT-BALL充填材をリサイクル原料として使用したパッド入りのジャケットです。

首元は起毛素材になっていて、暖かく肌触りが良くなっております。

ウエスト回りにプリントされたビッグロゴとハンドポケットに配色ファスナーとロゴテープがポイントになったお洒落なダウンです。

人気商品ですのでご希望の方はお早めに!!

【素材】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

詰め物:ポリエステル100% (T-BALL)

韓国WHITE LABEL取り扱い店舗にて直接買付していますので、正真正銘正規品です。ご安心ください。

【カラー】ブラック・ホワイト 黒・白

【サイズ】95(M)

着丈 72cm、肩幅 52cm、

胸125cm、袖丈63cm

多少の誤差はご了承下さい。

◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️

●注意事項

・本品は海外正規店からの並行輸入品になります。パッケージに若干のダメージがあることがありますが、製品に問題ありません。

・画像はパソコンやスマホの環境によって色合いやキズの写り方が異なる場合があります。

その他、詳しい注意事項の詳細はプロフィールにございますので、一読お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

早い者勝ち!!大人気!!THE NORTH FACE ALCAN T-BALL JACKET ノースフェイス アルカン ティーボール日本未発売!完売モデルになります。優れた保温性と軽量性を兼ね備えたT-BALL充填材をリサイクル原料として使用したパッド入りのジャケットです。首元は起毛素材になっていて、暖かく肌触りが良くなっております。ウエスト回りにプリントされたビッグロゴとハンドポケットに配色ファスナーとロゴテープがポイントになったお洒落なダウンです。人気商品ですのでご希望の方はお早めに!!【素材】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%詰め物:ポリエステル100% (T-BALL)韓国WHITE LABEL取り扱い店舗にて直接買付していますので、正真正銘正規品です。ご安心ください。【カラー】ブラック・ホワイト 黒・白【サイズ】95(M)着丈 72cm、肩幅 52cm、胸125cm、袖丈63cm多少の誤差はご了承下さい。◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️⬇️当ショップ厳選アイテムはこちら⬇️ ↓よろしければご覧ください↓ ✅ #TryAngre海外輸入 ✅いろいろなジャンルの日本未発売品、レアなアイテムを随時入荷・出品中です。よろしければご覧ください。●注意事項・本品は海外正規店からの並行輸入品になります。パッケージに若干のダメージがあることがありますが、製品に問題ありません。・画像はパソコンやスマホの環境によって色合いやキズの写り方が異なる場合があります。その他、詳しい注意事項の詳細はプロフィールにございますので、一読お願い致します。 ★古着も出品中です★よろしければコチラからチェックして下さい!✅#Moon古着used

