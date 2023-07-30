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新版 ビッグ刺繍ロゴ ノースフェイス プルオーバー XXL パーカー パーカー

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ノースフェイス ビッグ刺繍ロゴ プルオーバーパーカーXXLです。
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肩幅 : ラグラン袖
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身幅：約 74（両脇の端から端までの長さ）
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＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。
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商品の情報

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ご覧いただきありがとうございます☆★フォロー割★フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせ下さい！★2,999円以下→100円OFF★3,000円以上→200円OFF★7,000円以上→300円OFF★10,000円以上→500円OFFすでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝えください！★おまとめ割引★おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい！☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ノースフェイス ビッグ刺繍ロゴ プルオーバーパーカーXXLです。★ブランド★THE NORTH FACE★ポイント★フロントの存在感抜群の「THE NORTH FACE」のデカロゴです 。裏起毛でスウェットも肌触りよくしっかりしています。★状態 ★古着ですが状態よくこれからもたくさん着用いただけます。★表記サイズ ★ XXL(下記実寸サイズををご参考下さい)★実寸サイズ(平置き) ★ (cm) 肩幅 : ラグラン袖身幅：約 74（両脇の端から端までの長さ）袖丈：約 82（襟元から袖口先までの直線の長さ）着丈：約 73（後襟の付け根から裾までの直線の長さ）＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。★カラー★グレー

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商品のサイズ2XL(3L)
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49分钟前

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