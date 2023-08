■アーティスト : イースタンユース

スピッツ 新品LP さざなみLP 重量盤



SUGAR BABE SONGS シュガーベイブ ソングス レコード LP

■タイトル : 雲射抜ヶ声

希少 S.L.A.C.K / SwesSwes Cheap LPレコード 未使用



【新品】The Birthday/Rollers Romantics/レコード

1999年発売のイースタンユース 第7作品集。

zoot 16 7inch

坂本商店。

貴重..カセットテープ〔 ハナタラシ + 恐悪狂人団 - 地獄の子守唄 〕



坂本龍一 12 (数量限定盤 )アナログレコード

【状態】

椎名林檎 無罪モラトリアム 勝訴ストリップ LPセット レコード

・盤 : 撮影時に使用しただけで、針は落としてませんので良好です。

大橋トリオ レコード LP アナログ盤 3枚セット 新品未開封



ナオヒロック & スズキスムース レコード

・ジャケット : 良好です。

KANDY TOWN BLAKK MOTEL LP

画像6 ビニールにて自宅保管してました。

MOUNTAIN BANANA【完全生産限定アナログ盤】ザ・クロマニヨンズ



藤原ヒロシ アナログレコード 7枚セット

★他に出品中のレコード一覧はこちら。

SAKEROCK アナログレコード SAYONARA

↓↓↓

纐纈歩美/オ・パト(完全限定プレス盤)

#オサムのレコード部屋

フィッシュマンズBOXセット+7インチ



RudeBwoy Face - JAM DOWN LP レコード

●下記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入いただきますようお願いします。

道-TAO- 12" 唾奇 レコード 12inch



平山三紀 ”熟れた果実” 【LPレコード 新品 未開封】

※レコードの特性上、経年劣化で多少の歪み、

美品 HIROSHI SATOH 佐藤博 - THIS BOY

ノイズ、音飛びなどが発生する場合があります。

美品!!! スピッツ / フェイクファー アナログLPレコード



唾奇

※新品の物でも、まれにプレス時による軽いスレ等がもとよりある場合がございます。

(LP)細野晴臣/HOSONO HOUSE OFL-10/キャラメルママ



サカナクションsakanaction LPレコード 完全生産 美品 山口一郎

※撮影時もなるべくホコリや指紋など、気掛けておりますが、ある程度限界がございます。

踊ってばかりの国 LP レコード 2点セット 君のために生きていくね 光の中に



中森明菜 EPレコード

※ダンボール等で挟んで発送いたします。

大ヒット!H Jungle With T/Wow War Tonight!



BUDDHA BRAND LP レコード 名盤 人間発電所 3枚セット

※モニターの設定などにより、画面上と実際の商品の色に多少の誤差がある場合がございます。

山下達郎 スペイシー LP オリジナル盤



藤井 風 2nd ALBUM LOVE ALL SERVE ALL レコード

#イースタンユース

SPITZ アナログディスクコレクション/カートンボックス 7枚セット

#ロック

サザンオールスターズ LOVE AFFAIR〜秘密のデート EPレコード

#坂本商店

中森明菜/バリエーション〈変奏曲〉LP盤レコード

#レコード

geisha girls レコード ゲイシャガールズ 坂本龍一

#新品未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■アーティスト : イースタンユース■タイトル : 雲射抜ヶ声1999年発売のイースタンユース 第7作品集。坂本商店。【状態】・盤 : 撮影時に使用しただけで、針は落としてませんので良好です。・ジャケット : 良好です。 画像6 ビニールにて自宅保管してました。★他に出品中のレコード一覧はこちら。↓↓↓#オサムのレコード部屋●下記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入いただきますようお願いします。※レコードの特性上、経年劣化で多少の歪み、 ノイズ、音飛びなどが発生する場合があります。 ※新品の物でも、まれにプレス時による軽いスレ等がもとよりある場合がございます。※撮影時もなるべくホコリや指紋など、気掛けておりますが、ある程度限界がございます。※ダンボール等で挟んで発送いたします。※モニターの設定などにより、画面上と実際の商品の色に多少の誤差がある場合がございます。#イースタンユース#ロック#坂本商店#レコード#新品未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Never Young beach fam fam LP新品未使用 KANDYTOWN THE LAST ALBUM アナログレコードGeG レコードMOON DOGS ムーンドックス LP ストレイキャッツ DOOWOPマックショウ THE MACKSHOW レコードレコード(スピッツ)/レコードプレーヤー/スピーカー