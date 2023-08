売れ筋がひ新作！ legends palace shirt Mサイズ White Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

palace legends shirtのホワイトになります。

出回ってないと思います。

名作でした。

イタリアの名門ラツィオのユニフォームが由来のpalace legends shirt

Mサイズ

着丈70

身幅54

コメントお待ちしてます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パレススケートボードズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

palace legends shirtのホワイトになります。出回ってないと思います。名作でした。イタリアの名門ラツィオのユニフォームが由来のpalace legends shirtMサイズ着丈70身幅54コメントお待ちしてます。

