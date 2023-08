【 開梱 設置?無料 】 Pro5 surface Office2021 surfaceペン ノートPC

こちら本日中に限り専用出品中です。

Microsoft Surface Pro 5

Microsoft Office2021付属

surfaceペン付き

初期化後、初期設定済み商品です。

到着後すぐ利用可能です!

■基本スペック

・CPU:Intel Core m3

・RAM:4GB

・ストレージ:128GB

Micro SDスロットあるので、増設簡単です!

・OS:Windows 11Pro 22H2

最新OS搭載しております。

21H2は古いので注意ください!

Windows10でのお渡しも可能です。

・モニタ 12.3インチ

・Microsoft Office Professional Plus2021

インストール済みですので到着後すぐ利用可能

です。永年料金発生することはありません。

・ウイルス対策としてMicrosoft純正の

Windows defenderインストール済みです!

■商品状態

・基本動作確認 OK

・スピーカー OK

・画面タッチ OK

・カメラ OK

・Wi-Fi OK

・顔認証 OK

・付属品:タイプカバー(キーボード)、アダプタ

<他全ての動作確認を行なっておりますのでご安心ください。>

■ Office:Microsoft 認証済みの最新版

Office2021

→アプリケーション内容

・Word ・Excel ・PowerPoint ・OneNote

・Outlook ・Access ・Publisher

・Microsoft teams

surface商品を中心に出品しております。

他の機種も出品しておりますので、ぜひご覧ください。

出品していない機種でも在庫ある場合がありますのでコメントいただければ返信いたします。

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

