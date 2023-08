イーリーキシモトハイカットスニーカー

New Balance u9060 AAA Black/White

24.5 ですが他メーカー25等履いている私でも少し大きめだと思います。

NIKE ナイキ ウィメンズ ダンク ハイ アップ PRM 未使用 25.5cm

中敷き使用してました。

23.5 Nike WMNS Dunk Olive ダンクミディアムオリーブ

サイズ感は個人の見解です、ご参考までどうぞ。

渡邉さん専用★Louis Vuitton スニーカー ハイカット 6.5



24.5cm New Balance MR530SG ニューバランス

素人自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

美品✨NO NAME ノーネーム 厚底スニーカー ブラック/ホワイト【37】

ご購入後のクレーム、返品、変金はお受け出来かねます。

良好品 PRADA プラダ サイドジップ ハイカットスニーカー 黒 36 1/2



バレンシアガトリプルエスピンク

箱有りますが不要の際はお申し出下さい。

【新品未使用】 アディダス x アンドレ・サライヴァ スーパースター 23cm



ニューバランス ML725AA グレー 24.5cm

カラー···ピンク

新品☆<New Balance>M5740/D スニーカー37

スニーカー型···ハイカット

【r.f様専用】ゴー フライイーズ セイル/ホワイト/ライトボーン/ブラック

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド イーリーキシモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

イーリーキシモトハイカットスニーカー24.5 ですが他メーカー25等履いている私でも少し大きめだと思います。中敷き使用してました。サイズ感は個人の見解です、ご参考までどうぞ。素人自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。ご購入後のクレーム、返品、変金はお受け出来かねます。箱有りますが不要の際はお申し出下さい。カラー···ピンクスニーカー型···ハイカット履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド イーリーキシモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

24 新品 New Balance ニューバランス MR530KOB mr530New Balance MR530AD シルバー 23.5㎝ 新品未使用MIUMIU メリージェーン フラットシューズadidas厚底スニーカーNIKE DUNK LOW ESSENTIAL ナイキダンクハローキティ × ナイキ PS エアプレスト ハローキティ 22.0cmレディース バレンシアガ トリプルs ホワイト 38ウィメンズ エア ジョーダン 1 LOW ターコイズ ティールグリーン