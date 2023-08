ナイキ エア ズーム G.T. CUT 2 "ブラック コーンファントム”

詳細等は以下に記載しておりますので、ご一読頂いてから検討して頂ければと思います。

【サイズ】25.5センチ/US7.5

【品番】DJ6015-004

【カラー】BLACK/CONE -PHANTOM

【状態】新品未使用正規品

【発送方法】「らくらくメルカリ」便にてお送りいたします。

【付属品など詳細】

・黒タグ含め付属品全て付いています。

・こちらの商品はご入金から発送まで1-2日頂戴する場合がございます。

・申し訳ございませんが、レシート等の保管はございません。

カラー...ブラック

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

素材...ラバーEVA

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

